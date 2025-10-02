Adrian Negrescu a avertizat că 2026 va fi un an dificil pentru România. Potrivit acestuia, situația se va îmbunătăți abia în a doua parte a anului, când inflația ar putea scădea.
Adrian Negrescu avertizează că România se confruntă cu provocări majore pe plan economic: atragerea investițiilor străine este pusă în pericol de schimbările bruște de taxe, iar țara riscă să piardă teren în fața unei alte țări.
Analistul economic Adrian Negrescu a explicat că atragerea investițiilor străine depinde de stabilitatea fiscală și a avertizat că schimbările bruște de taxe din ultimii ani au alungat capitalul către alte țări. De asemenea, acesta a atras atenția că România riscă să piardă și mai mult teren în fața Bulgariei, care de la 1 ianuarie adoptă moneda euro și devine un concurent puternic pentru investitori.
„Atragerea investițiilor străine este absolut esențială și asta nu o poți face decât printr-un cod fiscal bătut în cuie, adică să nu mai asistăm la creșteri de taxe cum am văzut în ultimii patru ani de zile, peste noapte, fără niciun fel de fundamentare, creșteri de taxe care au alungat o mare parte dintre investițiile străine directe ce urmau să fie realizate în țara noastră către Ungaria, către Bulgaria, către alte țări.
Gândiți-vă la un lucru... Vom avea un concurent extrem de puternic în ceea ce privește atragerea investițiilor: Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie trece la moneda euro și asta face ca mulți dintre investitorii străini să privească cu mult mai mult interes către Bulgaria decât către România, în ceea ce privește condițiile de business”, a spus Adrian Negrescu.
„România e ca un pacient care se află în continuare la secția de terapie intensivă, i se administrează tot felul de tratamente de urgență, tratamente de austeritate și pentru care sperăm ca prognoza sanitar-bugetară să fie mai bună în perspectiva următoarelor 6 luni. Altfel spus, probabil ne va fi mai rău până să ne fie mai bine, începând din a doua parte a anului viitor, când sperăm ca inflația să coboare pe la 5%, iar statul să nu mai fie atât de preocupat de a reduce deficitul bugetar, cum a făcut-o în 2025.
Altfel spus, să nu mai pună atât de multă presiune pe politica fiscală, să nu mai crească taxele și să înceapă pas cu pas să ia niște măsuri menite să stimuleze consumul, care este principalul motor al economiei. Adică, ușor-ușor, ne îndreptăm spre o îmbunătățire a situației bugetare în următoarele luni și sper ca din 2027 economia să revină pe o creștere economică solidă de 3-4%, cu condiția absorbției tuturor fondurilor europene pe care le avem la dispoziție, mai ales în 2026”, a spus Adrian Negrescu la emisiunea „Totul despre bani”, de la DCNews și DCBusiness.
de Roxana Neagu