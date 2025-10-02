Analistul economic Adrian Negrescu a explicat că atragerea investițiilor străine depinde de stabilitatea fiscală și a avertizat că schimbările bruște de taxe din ultimii ani au alungat capitalul către alte țări. De asemenea, acesta a atras atenția că România riscă să piardă și mai mult teren în fața Bulgariei, care de la 1 ianuarie adoptă moneda euro și devine un concurent puternic pentru investitori.

„Atragerea investițiilor străine este absolut esențială și asta nu o poți face decât printr-un cod fiscal bătut în cuie, adică să nu mai asistăm la creșteri de taxe cum am văzut în ultimii patru ani de zile, peste noapte, fără niciun fel de fundamentare, creșteri de taxe care au alungat o mare parte dintre investițiile străine directe ce urmau să fie realizate în țara noastră către Ungaria, către Bulgaria, către alte țări.

Gândiți-vă la un lucru... Vom avea un concurent extrem de puternic în ceea ce privește atragerea investițiilor: Bulgaria, țară care de la 1 ianuarie trece la moneda euro și asta face ca mulți dintre investitorii străini să privească cu mult mai mult interes către Bulgaria decât către România, în ceea ce privește condițiile de business”, a spus Adrian Negrescu.