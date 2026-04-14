Tânăr din Sălaj, arestat după ce a atacat un polițist cu o sticlă

Un tânăr în vârstă de 24 de ani, din comuna Crişeni, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marţi, fiind acuzat de ultraj şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, după ce a lovit un poliţist în cap cu o sticlă.

Potrivit unui comunicat de presă transmis marţi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, incidentul s-a petrecut în momentul în care două echipaje de poliţie de la Secţia 1 Poliţie Rurală Zalău au intervenit în Crişeni, în urma unei sesizări privind tulburarea liniştii publice. Odată ajunşi la faţa locului, poliţiştii au identificat mai multe persoane care participau la un eveniment.

"I-a aplicat o lovitură din spate, cu o sticlă, în zona capului"

"În timpul discuţiilor, o persoană din grup, respectiv un tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Crişeni, i-a aplicat, cu intenţie, o lovitură din spate, cu o sticlă, în zona capului, unuia dintre poliţiştii aflaţi la faţa locului, provocându-i leziuni uşoare, motiv pentru care acesta a fost transportat la o unitate medicală, în vederea acordării de îngrijiri medicale", se arată în comunicatul menţionat.

Agresorul a fost reţinut iniţial, luni, pentru 24 de ore sub acuzaţia de tulburarea ordinii şi liniştii publice. Ulterior, procurorul de caz a dispus extinderea urmăririi penale şi pentru infracţiunea de ultraj.

Tânărul a fost prezentat în faţa magistraţilor Judecătoriei Zalău, care au emis, marţi, un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Sălaj.

Poliţia reaminteşte că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie, conform Agerpres.

