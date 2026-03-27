DCNews Stiri Un poliţist a fost găsit mort într-o localitate din Arad. Ce arată ancheta
Data actualizării: 16:25 27 Mar 2026 | Data publicării: 16:22 27 Mar 2026

Un poliţist a fost găsit mort într-o localitate din Arad. Ce arată ancheta
Autor: Elena Aurel

accident ambulanta Sursa foto: Agerpres

Un polițist a fost găsit mort, vineri, după ce s-ar fi împușcat cu arma din dotare.

Un poliţist a fost găsit mort, vineri după-amiază, după ce s-ar fi împuşcat, în localitatea Secusigiu, iar anchetatorii transmit că nu sunt indicii că s-ar fi comis o faptă penală.

Găsirea cadavrului a fost sesizată la 112 în jurul orei 15:00.

"Poliţiştii arădeni au fost sesizaţi despre faptul că, în localitatea Secusigiu, o persoană este decedată. Având în vedere circumstanţele, la faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă, pentru efectuarea cercetărilor la faţa locului. Din primele verificări, este vorba de un bărbat, poliţist în cadrul I.P.J. Timiş, care s-ar fi împuşcat mortal, cu un pistol. Nu sunt indicii cu privire la săvârşirea unei fapte penale", a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Cercetările la faţa locului continuă. 

arad
sinucidere
politist impuscat
