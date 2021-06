Summit UE. Acord pentru reluarea dialogului cu Moscova. Premierul olandez: Rusia este o mare amenințare

Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană au convenit joi să poarte un dialog cu Rusia, dar nu şi asupra formatului pe care ar trebui să-l aibă apropierea de Kremlin, a declarat cancelarul german, Angela Merkel, la finalul primei zile a summitului desfăşurat la Bruxelles, relatează Agerpres, citând EFE.



Acum se lucrează la formatele şi condiţiile în care poate fi reluat dialogul. Astăzi nu a fost posibil să se ajungă la un acord cu privire la ce nivel, dacă la nivelul şefilor de stat, dar important este că formatul de dialog rămâne, a spus Merkel.



Personal, mi-ar fi plăcut să mergem un pas mai departe, dar şi această cale este bună şi vom continua să lucrăm la acest format, a declarat cancelarul, care a dat asigurări că nu a fost o discuţie uşoară.

Germania și Franța, propunere



Germania şi Franţa au adus la summitul de joi o propunere de reluare a reuniunilor la nivel înalt cu preşedintele rus, Vladimir Putin, după ce liderul de la Kremlin s-a întâlnit săptămâna trecută cu preşedintele american, Joe Biden.



Propunerea franco-germană a făcut parte din dezbaterea liderilor europeni privind relaţiile cu Moscova - care s-au deteriorat de la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014 - pe baza unei propuneri a Înaltului Reprezentant al UE pentru politică externă Josep Borrell de a relua întâlnirile cu Kremlinul, menţinând în acelaşi timp sancţiunile.

Premierul olandez: Rusia este o mare amenințare





Contrar propunerii Berlinului şi Parisului, premierul olandez, Mark Rutte, a declarat că nu va participa la o întâlnire cu Putin în cadrul unui summit european.



Data trecută am avut o discuţie foarte bună cu toţi liderii despre Rusia. A fost o discuţie foarte deschisă şi am fost cu toţii de acord că Rusia este o mare ameninţare", a declarat şi premierul estonian Kaja Kallas.



Am susţinut Germania şi Franţa pentru un dialog la cel mai înalt nivel cu Rusia. Acum este necesar să clarificăm ce canale de dialog pot fi utile", a declarat, la rândul său, cancelarul austriac Sebastian Kurz.



Relaţia cu Rusia nu se poate limita la sancţiuni economice şi la expulzarea de diplomaţi. La un moment dat, trebuie să avem posibilitatea de a ne întâlni în jurul unei mese, a declarat şi premierul belgian Alexander De Croo.

Liderii UE, apel la Rusia



Dialogul cu Rusia va fi iniţiat în "domenii de interes pentru UE", se arată în concluziile adoptate la summit. Liderii UE vor discuta apoi formatele şi condiţiile acestui dialog cu Rusia, adaugă textul, citat de AFP.



Totodată, liderii UE fac apel la Rusia să dea dovadă de "un angajament mai constructiv" şi să "înceteze acţiunile sale împotriva UE şi a ţărilor vecine".



Ei au declarat că sunt pregătiţi să răspundă într-o manieră fermă şi coordonată la orice altă activitate ilegală, rău intenţionată sau perturbatoare a Rusiei, utilizând pe deplin toate instrumentele pe care le au dispoziţie. De asemenea, i-au cerut şefului diplomaţiei europene, Josep Borrell, să prezinte "opţiuni pentru măsuri restrictive suplimentare, inclusiv sancţiuni economice".

Controversata lege ungară





Un alt subiect important abordat de lideri în prima zi a summitului a fost controversata lege ungară care interzice discuţiile despre homosexualitate în şcoli sau la televiziune.



A fost o discuţie controversată, dar foarte, foarte sinceră, a declarat Merkel pe această temă, la finalul primei zile a summitului.



Cu toţii am spus clar care sunt valorile noastre fundamentale, a continuat cancelarul, unul dintre cei 17 lideri europeni care au semnat o scrisoare comună pentru a apăra valorile diversităţii în UE.



Premierul Ungariei, Viktor Orban, nu a acceptat criticile. El a explicat că legea nu este împotriva homosexualilor, ci priveşte apărarea drepturilor copiilor şi ale părinţilor.

