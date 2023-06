Sue Carr, prima femeie în fruntea magistraturii din Anglia şi Ţara Galilor după 755 de ani / Foto

Numirea acestei magistrate în vârstă de 58 de ani are loc în momentul în care un raport recent a evidenţiat lipsa flagrantă de diversitate în sistemul judiciar britanic. Avocată în barou din 1987, Sue Carr a fost numită judecător în 2009.

Foto

Veteran UK lawyer Sue Carr was named as the first woman to serve as the most senior judge for #England and #Wales in the role of lord chief justice, which dates back to the 13th century



Full Story: https://t.co/g4nbJ2OaXb#unitedkingdom #world pic.twitter.com/Qseuka7lvm