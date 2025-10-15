Submarinul „șchiop“ al Rusiei, în vizorul armatei suedeze. Ce arată, de fapt, prezența acestuia în Marea Baltică / foto în articol

Submarinul rusesc Novorossiisk, o navă din clasa Improved Kilo, a fost nevoit să se întoarcă cu dificultate spre Marea Baltică după o defecțiune mecanică survenită în Marea Mediterană. Deși unele relatări au exagerat situația, incidentul scoate la iveală declinul prezenței navale a Rusiei în regiune. După pierderea bazei siriene de la Tartus în 2024 și confruntarea cu restricții privind traversarea Bosforului, gruparea navală rusă din Mediterană s-a prăbușit aproape complet. Problemele submarinului reflectă dificultățile tot mai mari de întreținere și, de asemenea, erodarea influenței navale a Moscovei în zonă, scrie Naval News.

Povestea submarinului rusesc Novorossiisk a atras atenția presei, dar și remarci ironice din partea oficialilor. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a rezumat situația spunând că „submarinul rusesc defect” „se întoarce șchiopătând din patrulare”.

Submarinul rusesc, în vizorul aviației suedeze

Forțele Armate Suedeze au anunțat miercuri că urmăresc submarinul rusesc Novorossiisk, aflat în Marea Baltică, în colaborare cu aliații, ca parte a unor „operațiuni de rutină”, potrivit presei suedeze citate de Andalou.

Potrivit postului public de televiziune SVT, submarinul ar fi intrat în Marea Baltică marți, prin strâmtoarea Great Belt.

Avioane de vânătoare și nave de război au interceptat nava în strâmtoarea Kattegat și o monitorizează în prezent, se arată într-un comunicat al armatei suedeze. Militarii au descris activitatea drept o operațiune de rutină, desfășurată în strânsă colaborare cu aliații.

Conform relatărilor, se crede că submarinul este aceeași navă despre care s-a raportat la începutul acestei săptămâni că ar fi suferit o defecțiune în Canalul Mânecii.