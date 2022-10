SUA returnează Nigeriei ”Bronzurile din Benin” furate de forțele coloniale britanice

O sculptură în bronz a unui rege din Africa de Vest care a fost în colecția unui muzeu din Rhode Island de mai bine de 70 de ani se numără printre cele 31 de obiecte prețioase din punct de vedere cultural care au fost returnate Guvernului nigerian.

Sculptura, numită Capul unui Rege sau Oba, a fost printre obiectele transferate colecțiilor naționale nigeriene în timpul unei ceremonii desfășurate marți la Instituția Smithsonian din Washington, DC.

Bronzurile din Benin au fost furate în 1897, când forțele coloniale britanice au jefuit regatul Benin, care se află acum în Nigeria.

”În 1897, Capul unui Rege a fost furat de la Palatul Regal din Oba, Ovonranwmen”, a declarat directorul interimar al Muzeului RISD, Sarah Ganz Blythe, într-un comunicat, scrie Al Jazeera.

”Astăzi, abordăm o nedreptate istorică prin returnarea Bronzurilor din Benin, exemple magnifice ale culturii și istoriei Beninului”, a scris pe Twitter Lonnie Bunch III, director fondator al Muzeului Național Smithsonian de Istorie și Cultură Afro-Americană. ”Prin această repatriere, recunoaștem o moștenire a furtului cultural și ne facem partea pentru a returna cultura africană africanilor.”

Today, we address a historic injustice by returning the Benin Bronzes, magnificent examples of Benin's culture and history. Through this repatriation, we acknowledge a legacy of cultural theft and do our part to return African culture to Africans.



Shown here: bronze plaque. pic.twitter.com/E4vWQG8SFi