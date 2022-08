SUA au observat avioane spion rusești deasupra statului Alaska

În al doilea caz, NORAD a decis să trimită luptători F-22 care să intercepteze, scrie CNN. Cu toate acestea, aeronava de recunoaștere rusă nu a intrat în spațiul aerian suveran al SUA sau al Canadei. Pentagonul nu a considerat incidentul o escaladare.

NORAD combină sistemele de apărare aeriană din Canada și Statele Unite. În iunie, autoritățile canadiene au anunțat că vor aloca 4,9 miliarde de dolari canadieni (3,77 miliarde de dolari americani) pentru dezvoltarea sa în următorii șase ani și 40 de miliarde în următoarele două decenii. Cu acești bani se plănuiește instalarea de stații radar pentru detectarea peste orizont, acoperind atât spațiul de la granița cu Statele Unite până la Cercul Arctic, cât și teritoriile arctice.

La începutul lunii iulie, președintele Dumei de Stat, Vyacheslav Volodin, a făcut aluzie asupra posibilității anexării statului Alaska. Potrivit acestuia, Statele Unite trebuie să-și amintească că acest teritoriu aparținea Rusiei.

La mijlocul lunii iunie, Alaska a fost menționată într-un context similar de purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. O jurnalistă CNN a întrebat-o dacă crede în cuvintele președintelui Vladimir Putin, care a spus că Rusia este acum ca pe vremea lui Petru cel Mare. Zakharova a glumit că înțelege „de ce reprezentantul CNN este atât de îngrijorat”.

