SUA ajută Ucraina să vizeze infrastructura energetică rusă, potrivit presei

SUA ajută de luni de zile Ucraina să organizeze atacuri la distanţă asupra instalaţiilor energetice ruse, într-un efort comun de a slăbi economia rusă şi de a-l forţa pe preşedintele Vladimir Putin să se aşeze la masa negocierilor, a relatat duminică Financial Times, citat de Reuters și Agerpres.

Serviciile de informaţii americane au ajutat Kievul să atace active energetice ruse importante, inclusiv rafinării de petrol, mult dincolo de linia frontului, a declarat ziarul britanic, citând oficiali ucraineni şi americani neidentificaţi, familiarizaţi cu campania.



Casa Albă, biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi Ministerul de Externe al Ucrainei nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta. Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ministerului de Externe rus.



Autorităţile de la Moscova au declarat luna aceasta că Washingtonul şi NATO au furnizat cu regularitate informaţii Kievului în războiul lansat de Putin în februarie 2022.



"Furnizarea şi utilizarea întregii infrastructuri a NATO şi a Statelor Unite pentru colectarea şi transferul de informaţii către ucraineni este evidentă", a declarat atunci reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



Financial Times a relatat că serviciile de informaţii americane ajută Kievul să modeleze planificarea rutelor, altitudinea, momentul şi deciziile privind misiunile, permiţând dronelor de atac unidirecţionale şi cu rază lungă de acţiune ale Ucrainei să evite apărarea antiaeriană rusă.



Statele Unite sunt implicate îndeaproape în toate etapele de planificare, a precizat publicaţia britanică, citând trei persoane familiarizate cu operaţiunea. Un oficial american a fost citat spunând că Ucraina a selectat ţintele pentru atacuri cu rază lungă de acţiune, iar Washingtonul a furnizat apoi informaţii despre vulnerabilităţile amplasamentelor.



La începutul acestei luni, doi oficiali americani au declarat pentru Reuters că Washingtonul va furniza Ucrainei informaţii despre ţintele de infrastructură energetică aflate adânc pe teritoriul Rusiei, în timp ce analizează dacă să trimită rachete Kievului care ar putea fi folosite în astfel de atacuri.



SUA au cerut, de asemenea, aliaţilor NATO să ofere un sprijin similar, au declarat oficiali americani.



Zelenski a declarat sâmbătă că a discutat despre atacurile ruse asupra sistemului energetic ucrainean într-o convorbire "pozitivă şi productivă" cu preşedintele american Donald Trump.



"Am discutat despre oportunităţi de a ne consolida apărarea antiaeriană, precum şi despre acorduri concrete la care lucrăm pentru a garanta acest lucru. Există opţiuni bune şi idei solide despre cum să ne întărim cu adevărat", a postat Zelenski pe X.