Stenograme din discuțiile lui Witkoff cu rușii. Le-ar fi spus cum să-l abordeze pe președintele SUA / Reacția Casei Albe și a Moscovei

Conform unui nou raport Bloomberg, unul dintre emisarii lui Donald Trump a sfătuit Rusia cu privire la cea mai bună modalitate de a-l aborda pe tema planului de pace pentru Ucraina, scrie Sky News.

Se spune că trimisul special Steve Witkoff a vorbit cu Yuri Ushakov, un diplomat rus, pe 14 octombrie.

Bloomberg relatează că conversația a durat aproximativ cinci minute, iar Witkoff i-a dat lui Ushakov sfaturi despre cum ar trebui Putin să abordeze subiectul păcii în Ucraina cu Donald Trump. Raportul susține că îndrumările sale au inclus sugestia ca Moscova să organizeze o convorbire Trump-Putin înainte ca Zelenski să viziteze Casa Albă săptămâna următoare.

„Zelenski vine la Casa Albă vineri. Voi merge acolo pentru că mă vor acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea convorbirea cu șeful dumneavoastră înainte de întâlnirea de vineri”, a spus Witkoff, potrivit Bloomberg.

În raport se precizează că Witkoff a sugerat ca Putin să-l laude pe Donald Trump pentru eforturile de pace din Orientul Mijlociu.

Emisarul pentru investiții al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a răspuns la o postare a știrii pe X cu un singur cuvânt: „Fals”.

Între timp, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat pentru Bloomberg: „Această știre dovedește un lucru: trimisul special Witkoff discută aproape zilnic cu oficiali atât din Rusia, cât și din Ucraina pentru a realiza pacea, exact ceea ce l-a numit președintele Trump să facă.”

Reacție din Federația Rusă

Diplomatul rus Iuri Ușakov a declarat că scurgerea către mass-media americană a conversației sale telefonice cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, este o încercare de a împiedica căutarea păcii în Ucraina.

Este făcută „probabil pentru a interfera”, a declarat el pentru televiziunea de stat rusă.

„Este puțin probabil ca acest lucru să fie făcut pentru a îmbunătăți relațiile. Acestea sunt acum construite, fiind construite cu dificultate, prin astfel de contacte, inclusiv prin telefon”, a zis Ușakov.

El a adăugat că vorbește mult cu Witkoff, dar aceste conversații nu sunt publice.