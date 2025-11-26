€ 5.0890
|
$ 4.4112
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0890
|
$ 4.4112
 
DCNews Stiri Stenograme din discuțiile lui Witkoff cu rușii. Le-ar fi spus cum să-l abordeze pe președintele SUA / Reacția Casei Albe și a Moscovei
Data actualizării: 11:58 26 Noi 2025 | Data publicării: 11:58 26 Noi 2025

Stenograme din discuțiile lui Witkoff cu rușii. Le-ar fi spus cum să-l abordeze pe președintele SUA / Reacția Casei Albe și a Moscovei
Autor: Ioan-Radu Gava

Steve Witkoff Foto: Agerpres
 

Stenograme din discuțiile lui Steve Witkoff cu oficiali din Federația Rusă arată că acesta le-ar fi explicat rușilor cum să-l abordeze pe președintele SUA, Donald Trump.

Conform unui nou raport Bloomberg, unul dintre emisarii lui Donald Trump a sfătuit Rusia cu privire la cea mai bună modalitate de a-l aborda pe tema planului de pace pentru Ucraina, scrie Sky News.

Se spune că trimisul special Steve Witkoff a vorbit cu Yuri Ushakov, un diplomat rus, pe 14 octombrie.

Bloomberg relatează că conversația a durat aproximativ cinci minute, iar Witkoff i-a dat lui Ushakov sfaturi despre cum ar trebui Putin să abordeze subiectul păcii în Ucraina cu Donald Trump. Raportul susține că îndrumările sale au inclus sugestia ca Moscova să organizeze o convorbire Trump-Putin înainte ca Zelenski să viziteze Casa Albă săptămâna următoare.

„Zelenski vine la Casa Albă vineri. Voi merge acolo pentru că mă vor acolo, dar cred că, dacă este posibil, vom avea convorbirea cu șeful dumneavoastră înainte de întâlnirea de vineri”, a spus Witkoff, potrivit Bloomberg.

În raport se precizează că Witkoff a sugerat ca Putin să-l laude pe Donald Trump pentru eforturile de pace din Orientul Mijlociu.

Emisarul pentru investiții al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a răspuns la o postare a știrii pe X cu un singur cuvânt: „Fals”.

Între timp, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat pentru Bloomberg: „Această știre dovedește un lucru: trimisul special Witkoff discută aproape zilnic cu oficiali atât din Rusia, cât și din Ucraina pentru a realiza pacea, exact ceea ce l-a numit președintele Trump să facă.”

Reacție din Federația Rusă

Diplomatul rus Iuri Ușakov a declarat că scurgerea către mass-media americană a conversației sale telefonice cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, este o încercare de a împiedica căutarea păcii în Ucraina.

Este făcută „probabil pentru a interfera”, a declarat el pentru televiziunea de stat rusă.

„Este puțin probabil ca acest lucru să fie făcut pentru a îmbunătăți relațiile. Acestea sunt acum construite, fiind construite cu dificultate, prin astfel de contacte, inclusiv prin telefon”, a zis Ușakov.

El a adăugat că vorbește mult cu Witkoff, dar aceste conversații nu sunt publice.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Steve Witkoff
donald trump
vladimir putin
rusia
sua
ucraina
razboi
iuri usakov
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Un complex rezidenţial de zgârie-nori arde ca o torță în Hong Kong / foto în articol
Publicat acum 42 minute
Stenograme din discuțiile lui Witkoff cu rușii. Le-ar fi spus cum să-l abordeze pe președintele SUA / Reacția Casei Albe și a Moscovei
Publicat acum 1 ora si 4 minute
UE pregătește un text juridic privind utilizarea activelor înghețate ale Rusiei în sprijinul Ucrainei
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Noi condiții de intrare în Marea Britanie, din februarie 2026, pentru români
Publicat acum 1 ora si 44 minute
ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri nedeclarate de peste 12 milioane de euro
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 24 Noi 2025
Decizie în CSAT. Bogdan Chirieac: Nu a avut cine să-i spună președintelui Dan diferența. Este moartă
Publicat pe 25 Noi 2025
Naționalizare mascată în România: Ai muncit să ai un apartament? Gata! Partidul vrea să îți ia munca de o viață
Publicat pe 24 Noi 2025
Românii nu vor mai putea intra în Marea Britanie fără autorizație, începând cu februarie 2026
Publicat pe 24 Noi 2025
Răsturnare de situație cu soția „înșelată”. Mesaj pentru senatoarea POT, Valentina Aldea
Publicat pe 24 Noi 2025
Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close