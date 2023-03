Starea deplorabilă a armatei germane. Comisarul german pentru Apărare trage un semnal de alarmă: Vehicule defecte, cazărmi dărăpănate și uniforme nepotrivite

Potrivit comisarului german pentru Apărare care a efectuat o vizită la peste 70 de baze militare germane din întreaga lume, armata germană nu a trăit nici un moment de splendoare: printre mijloace defectuoase, cazărmi dărăpănate, uniforme nepotrivite și material limitat, militarii au întâmpinat dificultăți tot mai mari în desfășurarea activităților.

În ultimele luni, chiar și desfășurarea antrenamentului normal a fost îngreunată de numeroasele probleme logistice care caracterizează întregul sector militar, în timp ce episoadele de antisemitism în rândul trupelor sunt în creștere, reiese dintr-un raport publicat de The Times.

Alarma a fost trasă de comisarul pentru forțele armate, Eva Hoegl, care, după ce s-a plâns de mult timp de lipsa de fonduri și de încetinirea procesului de reînnoire a aparatului Bundeswehr, a petrecut 100 de zile vizitând bazele militare pentru a realiza un raport privind condițiile reale ale sistemului.

Fostul deputat, care a fost însărcinat cu supravegherea forțelor armate, a vizitat 70 de baze militare germane din întreaga lume, intervievând peste 2.300 de membri ai personalului care s-au plâns de truse de prim ajutor proaste, precum și de necesitatea de a anula regulat exercițiile din cauza lipsei unui număr suficient de vehicule.

Lista plângerilor este foarte lungă, așa cum a precizat Hoegl, chiar și conexiunea la rețeaua wi-fi nefiind disponibilă pe mai multe site-uri. După cum relatează Times, comunicațiile militare în Germania sunt atât de limitate încât soldații sunt forțați să țipe prin deschiderile vehiculelor blindate în loc să folosească radiouri.

Numeroase site-uri vizitate de comisar raportează probleme structurale, cu pereții susținuți de saci de nisip și echipamente învechite. În institutul de microbiologie al Academiei Medicale din München, personalul lucrează cu o imprimantă veche de aproape 30 de ani și cu frigidere care nu sunt potrivite pentru depozitarea probelor, în timp ce în spitalul din Ulm probele sensibile sunt monitorizate manual din cauza absenței conexiunii la internetul.

Îmbrăcămintea soldaților este încă cea introdusă spre sfârșitul Războiului Rece, așa-numitul ”sistem de îmbrăcăminte 90”, o gamă de uniforme detestată de plutoanele germane datorită vulnerabilității lor la frig și umiditate.

De asemenea, în lipsă sunt echipamentele de protecție împotriva atacurilor atomice, biologice sau chimice, tăierile bugetare care au urmat de-a lungul anilor nu au permis unității speciale de apărare să achiziționeze acest material de decontaminare.

300 billion euros are needed to modernize the Bundeswehr, according to a report by Bundestag Commissioner for Military Affairs Eva Högl.



According to her, in addition to the lack of funds, one of the serious obstacles is the bureaucratization of all processes.



"If everything… https://t.co/oEmZsXNy8g pic.twitter.com/jUN9l8OGry