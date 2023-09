Spitalul de pneumo şi infecţioase din Brașov nu mai are finanțare. ”Daţi-ne banii şi construim spitalul până în 2026”

Edilul a arătat că, datorită maturităţii, această investiţie s-a clasat pe locul 7 din cele 49 de proiecte în domeniul Sănătăţii, depuse pentru construirea de spitale sau secţii noi, cu finanţare prin PNRR.



"Este foarte trist că Ministerul Sănătăţii, în loc să răspundă la întrebările cu adevărat importante, încearcă să abată atenţia. Întrebările la care ar trebui acest minister să răspundă braşovenilor, care au atâta nevoie de un astfel de spital, sunt: Cum a fost eliminat un spital care obţinuse punctaj de top 10, locul 7 din 49, total arbitrar? Cum a fost reprioritizat şi scos de pe acea listă de finanţare din PNRR? De ce am pierdut atâta timp preţios în derularea acestui proiect de investiţii, în condiţiile în care în ianuarie am fost anunţaţi că proiectul a câştigat finanţarea?", a declarat primarul Allen Coliban.



Totodată, el a clarificat şi unele afirmaţii apărute în spaţiul public cu privire la documentaţiile urbanistice necesare pentru acest spital.



"Braşovul nu are o problemă cu terenul respectiv. Este un teren pe care Parlamentul ni l-a dat printr-o lege cu destinaţia aceasta, de construire infrastructură spitalicească. În anul 2020, am terminat documentaţiile de urbanism, avem Plan Urbanistic Zonal care fundamentează exact genul acesta de investiţii, infrastructură spitalicească. Schimbarea destinaţiei terenului din arabil în construcţie se face în procesul de autorizare, la momentul eliberării autorizaţiei de construire. Acest moment se va produce, sper eu, cât de curând, o dată ce finalizăm proiectul tehnic", a precizat Coliban.



El a susţinut că Primăria are capacitatea de a construi acest spital până la sfârşitul anului 2026, dată limită conform PNRR.



"Daţi-ne banii pentru spital şi îl terminăm până în 2026, este mesajul pe care, cu toţii, la fiecare nivel şi fiecare reprezentant al Braşovului, ar trebui să îl susţină", a mai afirmat edilul braşovean.



Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a anunţat, în 11 ianuarie, lista celor 27 de spitale sau secţii noi ce vor fi construite prin PNRR, unul dintre acestea fiind Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie, pentru care suma alocată era de 491.437.851,89 lei fără TVA, fonduri nerambursabile.



După mai multe luni de zile în care semnarea contractului de finanţare a fost tergiversată, Ministerul Sănătăţii a anunţat, în 11 septembrie, că proiectul Braşovului pentru construirea acestui spital este unul dintre cele şase obiective de pe această listă care nu vor mai fi finanţate prin PNRR, urmând ca banii necesari să fie obţinuţi din altă sursă, de la BEI.



Ulterior, preşedintele PSD Braşov, senatorul Marius Dunca, l-a acuzat pe primarul Allen Coliban, că a tergiversat scoaterea terenului pe care ar urma să se realizeze investiţia din circuitul agricol, aceasta ducând la întârzieri în demararea proiectului, conform Agerpres.

