Specialistul care a prevăzut criza financiară din 2008 avertizează că urmează una mult mai gravă

Când vine vorba de previziunea crizelor financiare, Richard Bookstaber a scris, la propriu, o carte pe această temă, publicând în 2007 lucrarea „A Demon Of Our Own Design”, care a reușit să prefigureze modul în care, un an mai târziu, economia globală urma să se prăbușească.

Acum, el a scris pentru New York Times că, în 2008, le-a spus oamenilor „țineți minte ce se întâmplă, nu veți mai vedea niciodată așa ceva”, dar acum nu mai este atât de sigur că acest lucru este adevărat.

El a spus că există mai multe probleme care afectează economia globală și care sunt analizate separat, dar că punerea lor împreună este cu adevărat periculoasă, iar o problemă la una dintre ele ar putea avea consecințe de anvergură. Bookstaber a prezentat patru semne de avertizare cu privire la ceea ce ar putea urma, creând o imagine sumbră.

Creditul privat, o bombă cu ceas

Au trecut aproape două decenii de la criza financiară globală, iar Bookstaber afirmă că, de atunci, băncile tradiționale se află într-o „retragere”, iar multe companii „depind din ce în ce mai mult de împrumuturile acordate de investitorii instituționali”.

El a estimat că industria creditului privat valorează aproximativ 2 trilioane de dolari și a avertizat că investitorii nu erau siguri de valoarea investițiilor lor sau dacă își vor putea recupera banii și vor putea fugi în cazul în care lucrurile se vor destrăma.

Potrivit NPR, sectorul valorează probabil mai aproape de 3 trilioane de dolari, iar falimentul a câteva companii susținute de acest credit privat a stârnit îngrijorări cu privire la cât de atent urmăresc investitorii unde se duc banii lor.

O companie numită Blue Owl a anunțat luna trecută că va vinde 1,4 miliarde de dolari pentru a rambursa investitorii, ceea ce a stârnit panică.

Inteligența artificială, între promisiune și risc

S-au investit sume uriașe în IA, deși marea majoritate a companiilor care încearcă să găsească o modalitate de a o utiliza au declarat că încercările lor de a o pune să îndeplinească sarcini în locul lor s-au soldat cu eșec.

În ciuda faptului că multe întreprinderi se străduiesc să găsească o modalitate de a utiliza IA în mod eficient, Bookstaber a avertizat că multe dintre companiile care împrumută bani de la acești creditori privați sunt cele care ofereau servicii care ar putea fi înlocuite cu totul de această tehnologie.

Dacă toți acești bani au fost aruncați pe companii care s-ar putea trezi depășite de IA, aceasta este o problemă. Vorbind despre mai multe probleme legate de IA.

Piața bursieră, vulnerabilă din cauza concentrării

Bookstaber a explicat că indicele S&P 500, care include cele mai importante 500 de companii de pe bursa americană, este dominat din ce în ce mai mult de companiile care profită de boom-ul IA.

El a avertizat că 10 mari companii din domeniul tehnologiei reprezintă în prezent o treime din valoarea totală a celor 500 de companii.

El a spus: „Acest nivel de concentrare este fără precedent și periculos, deoarece înseamnă că un șoc suferit de oricare dintre aceste companii se poate propaga pe întreaga piață, în loc să fie absorbit de aceasta”. Dacă aceste companii se clatină, atunci totul începe să se destrame.

Tensiunile geopolitice amplifică riscurile

Acest aspect nu poate fi ignorat: declanșarea unui război între SUA și Israel împotriva Iranului a dus la o creștere bruscă a prețurilor la combustibili și a scumpit totul.

Bookstaber a avertizat că perturbările infrastructurii energetice mondiale amenință în special inteligența artificială, la fel ca și amenințarea la adresa cipurilor semiconductoare, care sunt produse în mare parte în Taiwan.

Haosul din lume face ca lucrurile să fie mai scumpe peste tot, ceea ce, la rândul său, afectează finanțele globale și poate provoca tot felul de daune.

„Sistemul nostru financiar actual eșuează nu pentru că un singur lucru merge prost. Eșuează pentru că diferite șocuri se propagă prin aceeași structură și în moduri greu de anticipat. Când ceva merge în cele din urmă prost, se răspândește mai repede decât poate fi controlat”, a avertizat el.