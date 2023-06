Sora lui Bogdan, tânărul de 19 ani care s-a sinucis, apel disperat către cei care "scriu cu răutate". "Am citit că familia nu i-a fost alături, că familia a pus presiune, că familia…"

Bogdan a ales să plece din lumea asta, la doar 19 ani... O tragedie de care mulți se folosesc, fie pentru a-și da cu părerea total neavizat, fie pentru a lansa acuzații grave în dreapta și în stânga. O tragedie care a împărțit internetul în două părți, unii spun că profesoara de geografie l-a ucis pe băiat pentru că l-a lăsat corigent, alții că vina le aparține în totalitate părinților.

De parcă există profesori care își doresc să le moară elevii sau părinți care nu ar încerca să își salveze copilul iubit. Dar românii sunt buni la aruncat păreri, fără să țină cont de faptul că și cuvintele dor, mai ales într-un moment atât de delicat, în care o familie se pregătește să își îngroape băiatul. Nu e de mirare de ce Mădălina, sora lui Bogdan, a ales să își strige durere în gura mare și să lanseze un apel către cei care "au scris cu răutate". "Să-i arătăm că lumea chiar poate fi un loc mai bun!", îi îndeamnă ea.

"Simt că trebuie să ies în față și să îmi apăr frățiorul de toate relele"

"Chiar dacă mi se sfârșește sufletul, nu pot rămâne indiferentă tuturor articolelor scrise despre Bogdan. Văd atâtea comentarii scrise cu răutate… de ce era momentul acum să se răscolească? De ce oamenii nu pot avea măcar puțină înțelegere? Măcar în astfel de momente.

Simt că trebuie să ies în față și să îmi apăr frățiorul de toate relele… Bogdan, avea unul dintre cele mai bune suflete care au fost vreodată pe Pământ! A intrat în viața mea ca un miracol, jumătatea sufletului meu. M-a învățat să mă bucur de tot ce mă înconjoară, de cer, stele, iarbă, animale, ploaie, zăpadă - iubea natura în toate felurile ei. Mi-a fost alături când îmi era greu și mă înțelegea atât de bine…

"Mi-aș dori ca măcar pentru o clipă, să nu mai fim atât de răi, atât de plini de noi că le știm pe toate…"

Nu suporta să vadă oameni în suferință, îmi amintesc într-o zi, eram plecați și un om al străzii i-a cerut bani de o pâine, iar el i-a dat toți banii lui de buzunar. Dacă oricine, oricine, i-ar fi cerut ajutorul, nu ar fi stat pe gânduri și ar fi făcut tot ce putea să ajute. Mi-aș dori ca măcar pentru o clipă, să nu mai fim atât de răi, atât de plini de noi că le știm pe toate… am citit că familia nu i-a fost alături, că familia a pus presiune, că familia… Bogdan este cel mai iubit din familia noastră! Bogdan a avut înțelegerea tuturor, iubirea necondiționată a noastră.

Îmi este greu să accept decizia lui, îmi este greu să înțeleg de ce a refuzat să-i încarce și pe ceilalți cu suferința lui. Știa că îi suntem aproape, și i se spunea că totul va fi bine ! Întotdeauna spuneam că iubirea dintre noi este atât de puternică încât putem face orice, atât timp cât suntem unul lângă celălalt. A fost atât de hotărât în decizia lui, încât nici măcar strigătele mele nu a vrut să le audă și să revină la noi. Nu am nevoie de comentarii, dezbateri. Măcar acum, când sufletul lui are nevoie de odihnă, să încercăm să-i arătăm că lumea chiar poate fi un loc mai bun! În cazul în care chiar vreți să scrieți ceva, v-aș ruga să scrieți câte o amintire cu Bogdan! Love you too, bro !",a scris Mădălina pe contul ei de Facebook.

