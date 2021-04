Smiley rupe tăcerea despre Gina Pistol: Nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine

„Eu pentru Gina am fost un test de răbdare. Ea cumva a devenit mai răbdătoare, mai așezată, mai echilibrată. Ea e mai colerică, mai vulcanică și eu te pot scoate din sărite foarte ușor prin felul meu de a fi. Nu e ușor pentru o femeie să stea cu unul ca mine. Cumva, am fost un test de răbdare pentru ea, care probabil a pregătit-o pentru următorul test de răbdare (n.r. acela de a fi mama)”, i-a spus Smiley lui Mihai Morar în cadrul unui podcast.

„Pentru mine a fost ce aveam eu nevoie ca prezență feminină în viața mea. Pentru că regăsesc foarte multe lucruri care îmi plac în general la oameni în Gina: este foarte jovială, super de gașcă, are un simț al umorului fantastic, nu mă plictisesc cu ea, oriunde am fost, m-am simțit excepțional, n-am simțit niciodată un moment de plictiseală. (...) Suntem foarte asemănători din foarte multe puncte de vedere. Nu-mi pune întrebări inutile. E foarte important pentru viața mea să am un om acasă care mă așteaptă”, a mai spus Smiley.