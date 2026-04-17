€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
Slovacia vrea să dea în judecată Bruxellesul pentru interdicția asupra gazului rusesc
Data publicării: 19:50 17 Apr 2026

Autor: Iulia Horovei

Premierul slovac Robert Fico Premierul slovac Robert Fico, la Palatul Cotroceni. Rol ilustrativ. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Slovacia intenţionează să iniţieze o acţiune la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în legătură cu interdicţia privind importurile de gaz rusesc impusă de UE din ianuarie 2026, a afirmat, vineri, 17 aprilie, prim-ministrul slovac Robert Fico într-o conferinţă de presă.

El a adăugat că interdicţia ar fi trebuit să fie adoptată în unanimitate de toate statele membre ale UE, şi nu cu majoritate calificată, relatează TASR, preluat de Agerpres.

Cum justifică Slovacia intenția de a contesta în instanță

„Obiectăm faţă de faptul că s-a folosit o majoritate calificată acolo unde nu era aplicabilă şi că a fost ocolit dreptul unui stat suveran membru al UE de a opune veto unei decizii”, a declarat Fico la conferinţa de presă la care a participat de asemenea ministrul justiţiei, Boris Susko.

Susko a explicat că decizia a fost adoptată la propunerea Comisiei Europene ca măsură de politică comercială a UE, ceea ce înseamnă că decizia poate fi luată cu majoritate calificată, dar, potrivit acestuia, natura restrictivă şi contextul ei indică faptul că a fost o decizie menită să pună în aplicare politica externă şi de securitate a Uniunii Europene. El a menţionat şi că o interdicţie privind importurile altor materii prime a fost de asemenea aprobată în unanimitate.

Procesul, inițiat săptămâna viitoare

Ministrul slovac a mai declarat că procesul va fi intentat săptămâna viitoare. „Suntem în etapa finală de finalizare a textului pe care l-am redactat. Încă trebuie să-l structurăm sub forma unui proces”, a precizat el.

Premierul Fico a recomandat ca ministerul să solicite în cadrul procesului suspendarea valabilităţii interdicţiei, deoarece procedurile judiciare ar putea dura până la trei ani, iar importurile de gaz rusesc nu ar mai fi posibile.

Ungaria a intentat de asemenea un proces prin care solicită invalidarea regulamentului UE cu privire la gazul rusesc.

„Întrucât acest proces a fost intentat anterior, acum ne-am alăturat lui, ceea ce înseamnă că putem fi activi, ne putem exprima opiniile şi putem participa la proceduri, dar nu am considerat că acest lucru este suficient”, a mai spus Fico, adăugând că nu este clar cum va gestiona noul guvern ungar acest proces.

Ministrul slovac al Justiţiei a subliniat, la rândul său, că nu consideră procesul un conflict cu UE, ci un instrument necesar pentru apărarea şi protejarea principiilor fundamentale pe care este construită UE.

„Curtea de Justiţie a UE nu s-a pronunţat niciodată asupra unei astfel de chestiuni. Decizia va fi cu adevărat revoluţionară şi va determina de asemenea dezvoltarea viitoare a UE în domeniul juridic. Aceasta înseamnă modul în care vor fi luate deciziile în UE şi cum poate fi sau nu utilizat dreptul de veto”, a spus Susko.

Citește și: Rafinăria Petrotel, repornită în 45 de zile după acordul SUA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

slovacia
uniunea europeana
gaz rusesc
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Țara care a rezolvat eficient problema câinilor fără stăpân. "Cu greu am găsit câini pe străzi, erau în casele oamenilor"
Publicat acum 32 minute
Planul României de a-și extinde capacitatea ATI: Ministrul Rogobete, anunț după discuțiile cu Banca Mondială
Publicat acum 50 minute
Telefoanele mobile se schimbă radical din 2027. Modificarea impusă de Uniunea Europeană
Publicat acum 1 ora si 12 minute
România, zguduită de două cutremure vineri. Ce magnitudini au fost înregistrate și unde au avut loc
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Slovacia vrea să dea în judecată Bruxellesul pentru interdicția asupra gazului rusesc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 3 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 10 ore si 56 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 13 ore si 17 minute
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close