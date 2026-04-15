DCNews Stiri Rafinăria Petrotel, repornită în 45 de zile după acordul SUA
Data publicării: 10:48 15 Apr 2026

Rafinăria Petrotel, repornită în 45 de zile după acordul SUA
Autor: Dana Mihai

lukoil rusia Lukoil Foto: Pixabay

România a obținut acordul oficial al Guvernului SUA pentru reluarea activității rafinăriei Petrotel, în urma unei derogări de la sancțiunile aplicate companiei Lukoil, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„E o veste extrem de importantă, am primit confirmarea oficială din partea Guvernului american pentru derogarea de la sancțiunile împotriva Lukoil, pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel”, a declarat ministrul.

Ministrul a precizat că reluarea activității rafinăriei va avea un impact major asupra pieței de carburanți, potrivit Antena3.

Producția va fi reluată în 45 de zile

 „În 45 de zile această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină și kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important”.

Potrivit acestuia, rafinăria va acoperi o parte semnificativă din necesarul intern.

 „21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței de carburanți din România”.

Ministrul a afirmat că România este a doua țară care a obținut o astfel de derogare.

 „Sunt în momentul de față doar două țări la nivel mondial Germania și acum România care au reușit această performanță”.

Independență energetică mai mare

De asemenea, a arătat că România își va putea acoperi mare parte din consumul de combustibili din producția proprie.

„România e o țară care nu depinde atât de mult de importuri, care își va produce toată benzina pe care o consumă și peste 60% din motorină, dar și tot combustibilul din aviație de care avem nevoie”, a mai adăugat ministrul.

Acest lucru ar putea duce și la prețuri mai stabile.

 „Vom avea prețuri mai mici decât în întreaga regiune”.

Ministrul a menționat că repornirea Petrotel vine după reluarea activității la Petromidia Năvodari.

„Faptul că am repornit rafinăria Petromidia Năvodari dar și această nouă victorie cu repornirea Petrotel Lukoil e cel mai bun lucru care i se putea întâmpla României”.

Bogdan Ivan a dat asigurări că nu va fi utilizat petrol rusesc.

„Vreau să fiu foarte clar, niciun gram de petrol rusesc nu va ajunge în România și niciun leu nu va ajunge în Rusia. Ne asigurăm că toate tranzacțiile vor fi clare și nu vor avea legătură cu Rusia”.

rafinaria petrotel
lukoil
bogdan ivan
