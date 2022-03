"Singurul meu spațiu privat este în mașină şi... în baie" De ce soţia lui Zelenski nu agreează statutul de "prima doamnă"

După ce Volodimir Zelenski a câștigat titlul de președinte al Ucrainei, soția acestuia s-a opus vehement statutului de „Prima Doamnă'. Ea a declarat, într-un interviu pentru Vogue Ucraina, că nu are suficient timp pentru a se implica în acțiuni politice, împreună cu partenerul ei de viață. "Nu am suficient timp pentru mine. Am doi copii, așa că rareori am fost singură înainte. Probabil că am avut singurul meu spațiu privat în mașină, în timp ce conduceam. Acum nu mai am nici asta, sunt mereu păzită. Acum baia este singurul meu refugiu", a spus ea pentru sursa menționată. La cei 44 de ani, aceasta spune că i-a fost greu şi a trebuit să se adapteze din mers la noul statut: "Unul dintre lucrurile pe care le-am făcut de-a lungul timpului în care am fost Prima Doamnă este să învăț prin discuțiile mele cu alte Prime Doamne din întreaga lume, din Franța până în Israel și Canada până în Japonia și multe altele."

Alături de popor, pe reţelele sociale

Deşi, în momentul de faţă, se află împreună cu copiii la loc sigur în timp ce Volodimir e în miezul războiului, Olena este în continuare activă pe reţelele sociale. Aceasta a făcut inclusiv o postare despre un copil născut într-un adăpost anti-bombă din Ucraina. În timp, s-a implicat în mai multe mișcări politice și sociale şi a militat pentru egalitatea de gen, iar în contextul războiului, și-a arătat sprijinul față de popor. "Dragii mei oameni! Ucraineni! Mă uit la voi toți azi. Toți cei pe care îi văd la televizor, pe străzi, pe internet. Văd postările și videoclipurile voastre. Și știi ce? Sunteți incredibili! Sunt mândră că locuiesc cu voi în aceeași țară! Și astăzi nu voi avea panică și lacrimi. Voi fi calmă și încrezătoră. Copiii mei se uită la mine. Voi fi lângă ei. Și lângă soțul meu. Și cu voi", a scris ea pe Instagram în primele zile ale invaziei.

"Soţia şi copiii sunt la adăpost"

Volodimir Zelenski a confirmat faptul că soția sa împreună cu cei doi copii se află în continuare pe teritoriul Ucrainei. Cel mai probabil, cei trei sunt a[postiţi într-un buncăr de maximă siguranţă. Evident, din motive de securitate, președintele nu a dezvăluit locația."Vor să distrugă Ucraina din punct de vedere politic, lovind în șeful statului. Voi rămâne în capitală. Familia mea este și ea în Ucraina. Copiii mei sunt și ei în Ucraina. Familia mea nu este trădătoare. Ei sunt cetățenii Ucrainei", a spus președintele Ucrainei. Olena Zelenska s-a născut pe 16 februarie 1978. Este absolventă a Universităţii Naţionale Kryvyi Rih şi este licenţiată în inginerie civilă. Nu a lucrat foarte mult pe zona de inginerie civilă şi arhitectură, dar cariera ei de scenaristă a fost productivă şi, pe alocuri, remarcabilă.

