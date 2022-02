Simona Pătruleasa, despre destin și oportunități. Viziunea vedetei despre frumusețe

SPECTACOLA: Noi avem o rubrică, „Oracolul vedetelor”, la care au răspuns mai multe personalități. Printre întrebările din Oracol se numără și: „Numește o persoană din show-bizz-ul românesc pe care o găseșți atrăgătoare”. Cel mai des întâlnit răspuns a fost „Simona Pătruleasa”, iar respondenții erau femei: printre care și Bianca Drăgușanu, Irina Gologan. Venim și către tine cu aceeași întrebare. Tu ce femei celebre admiri?

Simona Pătruleasa: Admir femeile pentru Frumusețea interioara și exterioara, pentru puterea lor de a zâmbi și de a o lua de la capăt indiferent de situație, dar și pentru felul în care ne pot inspira; Andreea Berecleanu, Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, Andreea Raicu, Iulia Vântur și lista poate continua…

SPECTACOLA: Ești considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Cum vine pentru tine această titulatură? Ai simțit o presiune din partea publicului? Ai simțit că trebuie să te menții la nivelul anumitor așteptări?

Frumusețea poate fi o piedică și o oportunitate

Simona Pătruleasa: Inițial mi s -a părut o piedică pentru că unii dintre ei aveau idei preconcepute și puneau etichete înainte să te fi cunoscut cum ești tu, că persoana, de fapt. Însă, cu timpul, am învățat să ignor și să fac lucrurile așa cum simt, fără să-mi doresc să-i mulțumesc pe alții. Mi se pare risipa de timp și energie.

Nu cred că am avut dușmani. E un cuvânt prea mare. Niciodată nu m-am simțit în competiție cu cineva pentru că știu ce pot și cine sunt și acesta e motivul pentru care sunt de 17 ani în televiziune. Anul acesta, în martie, Kanal D va aniversa 15 ani pe piața media din Romania, mă simt ca într-o familie aici, am legat prietenii pe viață cu colegii mei, din trust. Mi-am făcut mereu treaba cu seriozitate și respect fata de colegi și am apreciat mereu șansa pe care am primit-o cu ani în urma.

SPECTACOLA: Și, evident, trebuie să te întrebăm: care este secretul tău? Cum reușești să te menții în formă? Ești adepta dietelor? Care ar fi cea mai dificilă dietă pe care ai urmat-o?

Simona Pătruleasa: La 47 de ani nu mai este atât de ușor să arați bine. Trebuie să fiu mult mai atenta la alimentație, să renunț la dulciuri și să fac mai mult sport. Am ținut de 2 ori diete stricte pentru o perioada scurta de timp. A funcționat, dar pe termen lung am ales disciplina și echilibrul. Niciodată nu am avut kilograme în exces, cu excepția perioadei când am fost însărcinată, atunci am luat 12 kilograme în plus. Însă am reușit, într-un timp foarte scurt, să revin la silueta și la kilogramele pe care mi le doream.

