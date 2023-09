Șeful DGASP Vaslui, detalii despre cum a fost prins Dumitru Buzatu: Am fost luați prin suprindere, întinși pe capote. Toți plângeam

Directorul DGASPC Vaslui, Dragoș Cazacu, era prezent la pescuit alături de șeful lui, Dumitru Buzatu, în ziua în care a avut loc flagrantul DNA în urma căruia președintele Consiliului Județean a fost arestat. Acest a oferit mai multe detalii despre momentul în care Buzatu a fost prins cu mită de 1,25 milioane de lei.

"Am pescuit, acesta a fost singurul motiv pentru care mă aflam acolo în acea zi. Eram cu domnul Buruiană, fostul director economic al acestei instituții. Eram în ziua mea de concediu. Am fost prieteni acolo, domnul Emil Savin nu știu pentru cât timp, am stat acolo, s-a stat la masă. Nu am fost atent la domnul Savin", a spus Dragoș Cazacu pentru Antena 3 CNN.

Directorul DGASPC Vaslui: Am fost luați prin surprindere, întinși pe capote

Întrebat ce s-a întâmplat după ce au plecat de acolo, Dragoș Cazacu a zis: "Am fost imediat opriți, neștiind despre ce este vorba. Am fost luați prin surprindere, întinși pe capote, întrebați dac avem obiecte interzise asupra noastră, am declarat că nu, am fost întrebați câți bani avem asupra noastră, 110 lei aveam în acel moment. M-au verificat, m-au percheziționat, ne-au spus să stăm liniștiți că sunt persoane normale pe lângă faptul care a fost la început".

Totuși, directorul DGASPC Vaslui, Dragoș Cazacu, a povestit cele întâmplate și pentru alte surse media, iar într-o altă relatare apărută în presă, detaliile despre acest moment sunt și mai spumoase. Acesta a spus că cei prezenți s-au panicat și chiar ar fi început să plângă.

"Nu știam nimic, nu știam dacă este poliție de frontieră, pentru că eram în zona graniței, nu știam de unde sunt. Toți ne-am panicat. Ana Obreja s-a apucat de plâns, toți plângeam, este șocant să trăiești o asemenea experiență. Nu știam ce se petrece, au apărut zeci de persoane în jurul nostru. Nu știam niciunul care este motivul pentru care suntem percheziționați și imobilizați", a mai povestit Cazacu.

Dragoș Cazacu și Dumitru Buzatu, prieteni de 20 de ani

În plus, Dragoș Cazacu a afirmat că este prieten cu Dumitru Buzatu de 20 de ani și deși a văzut flagrantul DNA, nu crede că președintele CJ Vaslui a luat mită.

"Nu m-aș fi așteptat niciodată la așa ceva. Nu am știut vreodată că domnul Buzatu ia șpagă, nu a dat de bănuit vreodată, și nici acum după ce am văzut acele imagini, nu cred", a mai spus Dragoș Cazacu.





Ce spune un localnic care a surprins flagrantul DNA. "Se tăvălea pe jos, mârâia, prefăcându-se că este beat"





Un localnic din Cârja a asistat la intervenția procurorilor DNA în momentul prinderii în flagrant a președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu. Întreaga desfășurare de forțe a avut loc chiar în fața locuinței sale, iar acesta a povestit tot ce a văzut.

După partida de pescuit, invitații ar fi plecat spre Vaslui, îmbarcați în două mașini. În prima se afla Dragoș Cazacu, directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Vaslui, Ioan Buruiană, directorul economic al aceleiași instituții și Ana Obreja, șefa de cabinet a lui Dumitru Buzatu, care se afla la volanul mașinii. Potrivit martorului care a văzut întreaga scenă, polițiștii i-au încătușat pe toți cei trei aflați în prima mașină și le-au luat telefoanele. Ioan Buruiană, directorul economic al DGASPC Vaslui ar fi început să se tăvălească pe jos și să se prefacă că este beat.

Apoi, la câțiva metri distanță de prima mașină, procurorii ar fi blocat și autoturismul cu care se deplasa Dumitru Buzatu.



"Nici nu bănuiam că ar putea fi vorba despre el (președintele CJ Vaslui n.r.). Cei de la DNA au înconjurat prima mașină, din care au coborât o doamnă micuță, un domn mai înalt (Dragoș Cazacu n.r.) și un alt domn căruia îi spuneau Nelu (Ioan Buruiană). I-am reținut numele pentru că se tăvălea pe jos, mârâia, zicea că este beat. Procuroarea spunea că trebuie luat și el (Buruiană n.r.), dar când l-a văzut cum e le-a spus polițiștilor "Îi dăm mandat de aducere. Ce să facem cu el, e beat mort". Așa am crezut și eu când am văzut cum se tăvălește. Dar mi-am dat seama că se prefăcea pentru că, la sfârșit s-a ridicat de pe jos și a mers singur, fără să se clatine", a povestit localnicul din Cârja, martorul care a surprins flagrantul DNA, scrie Libertatea.ro.

Dosarul lui Dumitru Buzatu a ajuns în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Iași. Deocamdată nu a fost stabilită o dată la care să se judece contestația, dar Buzatu vrea în libertate, după ce a fost prins în flagrant cu mită de 1,25 milioane de lei.

