Ședință la BNR. Anunț crucial despre banii românilor

În şedinţa precedentă, din 14 februarie 2025, BNR a decis să menţină rata dobânzii cheie la nivelul de 6,5% pe an.



Banca centrală a hotărât în 2024, în două rânduri, scăderea ratei dobânzii cheie, în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, şi în luna august la 6,5% pe an. Dobânda cheie era nemodificată din luna ianuarie 2023, notează Agerpres.

Unii analiști anticipează că BNR va menţine dobânda-cheie la 6,5% şi astăzi, pe fondul problemelor fiscale interne şi riscurile în creştere pentru inflaţie, la pachet şi cu efectele războiului comercial al Administraţiei Trump.

Ce se întâmplă cu inflația

Potrivit BNR, rata anuală a inflației a crescut peste așteptări în ultimele trei luni ale anului trecut. A urcat în decembrie 2024 la 5,14%, de la 4,62% în septembrie, în principal ca efect al majorării combustibililor, însă și ca urmare a noilor majorări ale prețurilor alimentelor, în contextul secetei severe din vara anului 2024 și al majorării cotațiilor unor mărfuri.

