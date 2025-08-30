Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului

Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit, sâmbătă.

Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților s-au reunit, sâmbătă, la ora 9,00, în format online, pentru a stabili calendarul procedurii privitoare la angajarea răspunderii Guvernului pe cele cinci proiecte din pachetul 2 de reformă fiscal-bugetară.



Vineri, Guvernul a adoptat cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme:



* proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;



* proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;



* proiectul de lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;



* proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;



* proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

