Secretul din spatele prețurilor foarte mici de la Temu. Cum reușește să capteze piața globală

Potrivit datelor din octombrie 2024, Temu s-a clasat pe locul cinci în rândul celor mai vizitate platforme de e-commerce din Hexagon, depășind competitori consacrați și schimbând radical dinamica pieței.

Cu toate acestea, succesul său impresionant este însoțit de controverse, criticii susținând că prețurile ultracompetitive sunt rezultatul unor practici discutabile, cum ar fi dumpingul, marketingul agresiv și calitatea îndoielnică a produselor, conform Reuters.

O strategie de succes bazată pe modelul Pinduoduo

Temu nu a reinventat roata în ceea ce privește strategiile de preț. În schimb, a aplicat cu succes modelul de afaceri al companiei-mamă, Pinduoduo (PDD Holdings), o platformă chineză care a început ca un marketplace pentru fructe proaspete și a ajuns să fie una dintre cele mai mari platforme de e-commerce din China. Modelul său de stabilire a prețurilor este centrat pe conceptul Consumer-To-Manufacturer (C2M), implementat pentru prima dată de Pinduoduo în 2023. Acest sistem permite platformei să organizeze licitații inverse, în care producătorii concurează pentru a oferi cele mai mici prețuri posibile.

Spre deosebire de retailerii tradiționali, Temu nu deține propriile stocuri, ci funcționează ca un intermediar, transferând responsabilitatea pentru depozitare și expediere către producători. Aceștia trebuie să accepte prețurile impuse de Temu și să suporte costurile asociate stocării și returnărilor. În plus, plățile către furnizori sunt efectuate trimestrial, ceea ce reduce și mai mult presiunea financiară asupra platformei, dar crește riscurile pentru producători.

O expansiune agresivă, bazată pe marketing și prețuri de dumping

Temu s-a remarcat printr-o campanie agresivă de marketing, investind sume considerabile în reclame pe rețele sociale precum TikTok, Instagram și Snapchat. Platforma a reușit să atragă rapid un număr mare de utilizatori prin strategii de preț extrem de competitive, oferind produse cu până la 60% mai ieftine decât Amazon.

Subvenționarea prețurilor este un alt element cheie în strategia sa de creștere. Într-un raport recent, PDD Holdings a dezvăluit că a cheltuit peste 10,7 miliarde de euro în 2023 pe marketing și subvenționarea produselor, dintre care între 4 și 5 miliarde de euro au fost direcționate către Temu. Această strategie amintește de tacticile utilizate de giganți digitali precum Uber sau Airbnb în faza de lansare: oferirea unor prețuri nerealist de mici pentru a atrage utilizatori și a construi o masă critică autosustenabilă.

Controverse și acuzații de practici neloiale

Succesul rapid al Temu nu a fost lipsit de critici. Organizații de protecție a consumatorilor și guverne occidentale au început să investigheze platforma pentru posibile practici comerciale neloiale. Printre acuzațiile cele mai frecvente se numără:

Calitatea scăzută a produselor: Multe produse vândute pe Temu sunt fabricate la costuri minime, iar recenziile utilizatorilor indică probleme legate de durabilitate și conformitate cu descrierile inițiale.

Marketingul înșelător: Platforma este acuzată că afișează prețuri „reduse” care, în realitate, sunt prețuri obișnuite, inducând consumatorii în eroare.

Evitarea taxelor vamale: Temu profită de reglementările care scutesc de taxe importurile sub 150 de euro în Uniunea Europeană și sub 800 de dolari în SUA. Majoritatea produselor sale se încadrează sub aceste praguri, ceea ce permite companiei să evite costurile pe care alți retaileri trebuie să le suporte.

Exploatarea forței de muncă: Temu și Pinduoduo au fost acuzate că folosesc producători care nu respectă standardele de muncă occidentale, beneficiind de salarii foarte mici și condiții de muncă precare.

Viitorul Temu: creștere sustenabilă sau colaps iminent?

Deși Temu continuă să se extindă rapid și să atragă milioane de utilizatori, viabilitatea pe termen lung a modelului său de afaceri rămâne sub semnul întrebării. Costurile mari ale subvențiilor și presiunea tot mai mare din partea autorităților de reglementare ar putea forța compania să își ajusteze strategiile în următorii ani.

Unii experți consideră că Temu va urma un parcurs similar cu Shein, care și-a adaptat modelul de business pentru a se conforma cerințelor occidentale, inclusiv prin înființarea de depozite locale pentru a reduce costurile de expediere și a asigura livrări mai rapide. Deja, Temu a început să experimenteze un model semi-gestionat, în care comercianții trimit produse către depozite din SUA și Europa pentru distribuție locală, reducând astfel dependența de transportul aerian costisitor din China.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News