Secretarul general al NATO, Mark Rutte, primit la Palatul Cotroceni de Nicușor Dan - VIDEO/ UPDATE

Mark Rutte, primit de Nicușor Dan la Cotroceni

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost primit, miercuri după-amiază, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan. Cei doi vor avea discuții tete-a-tete şi convorbiri oficiale, după care vor susţine o conferinţă de presă, programată la ora 15:30.

Știre inițială

Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, se va afla la București miercuri și joi, context în care se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, cu premierul Ilie Bolojan, cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Vizita lui Rutte, care se află pentru prima dată România în calitatea sa de șef al NATO, determină speranțe privind situația României în contextul internațional actual, mai ales după retragerea trupelor americane din țara noastră.

Conform site-ului oficial al Alianței, Mark Rutte va participa la NATO Industry Forum, unde „va vorbi despre importanța creșterii producției în domeniul Apărării și valoarea pe care o aduc legăturile apropiate cu această industrie”.

De asemenea, șeful NATO ar urma să discute și cu studenți de la Universitatea București.

Programul vizitei lui Rutte în România

Administrația Prezidențială a anunțat că secretarul general al NATO va fi întâmpinat de șeful statului român la ora 13:30, la Palatul Cotroceni, cei doi urmând să aibă convorbiri tete-a-tete și convorbiri oficiale, după care vor susține și declarații de presă comune.

Ulterior, șeful NATO va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Palatul Victoria, și se va întâlni cu președintele Senatului, Mircea Abrudean, și, ulterior, cu președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Vizita înaltului oficial al Alianței Nord-Atlantice are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfășoară miercuri și joi la București, un eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele aliate.

Președintele României și secretarul general al NATO vor participa împreună la acest forum în dimineața zilei de joi.

Conform Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu secretarul general al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare, potrivit Agerpres.