Data publicării: 16:45 03 Noi 2025

Se adâncește falia dintre UE și SUA: Diplomații europeni amenințați de americani au tremurat de frică la Londra
Autor: Ioan-Radu Gava

ursula_64670900 Foto: Agerpres
 

SUA sunt acuzate că au amenințat diplomați UE în timpul încercării de a elimina regulile ecologice privind transportul maritim.

Negociatorii europeni au fost vizați personal de omologii lor americani în timpul unei negocieri privind regulile ecologice în transportul maritim, au declarat oficiali ai Comisiei Europene. Diplomații europeni au tremurat de frică după întânirea cu americanii, potrivit Politico.

Amenințările au fost făcute luna trecută, în timp ce SUA încercau blocarea unui nou efort de impozitare a poluării la o reuniune a Organizației Maritime Internaționale de la Londra.

Opt reprezentanți, oficiali și observatori ai societății civile din Europa, rămași sub protecția anonimatului, au confirmat că delegații naționali au raportat că au fost amenințați cu consecințe personale dacă s-ar poziționa împotriva Washingtonului.

„Negociatorii noștri nu mai văzuseră niciodată așa ceva în nicio discuție internațională”, a spus un oficial european, care a vorbit cu negociatorii. „Oameni chemați la Ambasada SUA din Londra - intimidați, amenințați cu încetarea activității, cu pierderea vizelor membrilor familiei”, a mai zis el.

Un alt oficial al Comisiei Europene a adăugat că diplomații s-au întors acasă zdruncinați după întâlniri: „Am primit feedback de la o serie de persoane implicate în negocieri cu privire la presiunea cu care s-au confruntat”.

Doar două țări din UE au avut poziții diferite față de cele ale blocului comunitar. E vorba de principalele țări maritime, Cipru și Grecia, cea din urmă susținând că alegerea sa nu are nicio legătură cu presiunea SUA.

Amenințările nu s-au limitat la delegațiile europene, potrivit oficialilor și participanților informați despre evenimentele de la Londra.

Delegații expuși campaniei de intimidare nu au dorit să vorbească public de teama că SUA îșîși vor respecta ultimatumurile. Financial Times a relatat pentru prima dată amenințările personale la adresa delegaților.

Într-un vot strâns, summitul a ales să amâne taxa pe emisii cu un an - o realizare considerată de mulți o victorie majoră pentru Trump. Zeci de țări din Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și Asia au fost de acord cu amânarea.

