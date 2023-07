Scrisorile scrise de Maria Stuart, regina decapitată de verișoara sa, Elisabeta I, descifrate după 445 de ani. Avea un cod secret

O echipă de criptografi a reușit să descifreze mesajele secrete codificate în scrisorile scrise de Maria Stuart, Regina Scoției, în timp ce era întemnițată de verișoara ei, Regina Elisabeta I, scrie The Guardian.

Devenită regină a Scoției la o săptămână după ce s-a născut, Maria Stuart a fost, toată viața ei, un ghimpe în coasta celei care a devenit regina Elisabeta I, verișoara sa. Acest lucru i-a adus, în final, decapitarea, iar acum experții spun că decodificarea acestor mesaje secrete este cea mai semnificativă descoperire despre Maria de mai bine de un secol.



Cincizeci și șapte de scrisori datând din 1578 până în 1584, cu câțiva ani înainte ca Maria Stuart să fie decapitata la 8 februarie 1587, au fost descifrate. Cincizeci dintre scrisori au dezvăluit scenarii care nu erau cunoscute anterior de istorici.

George Lasry, informatician și criptograf, Norbert Biermann, pianist și profesor de muzică, și Satoshi Tomokiyo, care este fizician și expert în brevete, au descoperit că Maria, Regina Scoției, a scris scrisorile după ce și-a creat propriul sistem de cifrare.

Le-au găsit în Biblioteca Națională Franceză, al cărei catalog enumera scrisorile ca texte italiene din prima jumătate a secolului al XVI-lea, despre care experții au spus că este probabil motivul pentru care nu au fost analizate atât de mult timp.

O descoperire "cu adevărat incitantă"





Lasry, autorul principal al studiului și membru al Proiectului Decrypt, care are ca scop descifrarea și transcrierea codurilor istorice, a descris descoperirea ca fiind "cu adevărat incitantă".

"După descifrarea literelor, am fost foarte, foarte nedumerit și mi s-a părut suprarealist. Am analizat coduri secrete de la regi și regine anterior și sunt foarte interesante, dar cu Maria, Regina Scoției, a fost remarcabil, deoarece am avut atât de multe scrisori nepublicate descifrate și pentru că este atât de faimoasă", a mai spus acesta.



Maria a fost ținută în captivitate timp de 19 ani înainte de moartea ei. Echipa a observat mai multe mențiuni despre captivitate sau "ma liberte" – libertatea mea, și numele "Walsingham", care se crede că se referă la Sir Francis Walsingham, maestrul spion al Reginei Elisabeta I. Scrisorile dezvăluie neîncrederea Mariei față de Walsingham și de Sir Robert Dudley, conte de Leicester, care era un favorit al Elisabetei.

Mărturiile făcute de Maria Stuart în scrisorile sale

În multe dintre scrisorile pe care i le-a trimis ambasadorului francez în Anglia, Michel de Castelnau de Mauvissiere, Maria s-a plâns de sănătatea ei precară, de condițiile captivității ei și a vorbit despre eforturile ei de a negocia cu Elisabeta pentru eliberarea sa. Scrisorile documentează încercările ei de a-i câștiga pe unii dintre oficialii lui Elizabeth.

De asemenea, Maria își exprimă suferința față de fiul ei, denumit "mon fils" sau fiul meu, mai târziu regele Iacob al VI-lea al Scoției și Iacob I al Angliei, care a fost luat de lângă ea la vârsta de un an.



Dr. John Guy, cercetător în istorie la Universitatea din Cambridge, care a scris biografia Mariei Stuart în anul 2004, a spus că descoperirile sunt o "senzație literară și istorică" și marchează cea mai importantă descoperire nouă despre Maria Stuart, Regina Scoției.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News