Data publicării:

Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Economie
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, descrie o schemă frauduloasă descoperită de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). 

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF)  investighează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. Prejudiciul s-ar ridica la trei milioane de lei, anunță ministrul de Finanțe. Alexandru Nazare a declarat. ”O anchetă foarte utilă. Documentarul Recorder aduce în atenţia publică un nou fenomen de fraudă, pe care ANAF îl investighează din 2024. Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are în curs o investigaţie demarată anul trecut, care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice. (...) Din investigaţia Antifraudei, reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei. Investigaţiile sunt în curs, pentru a demasca reţelele care operează în acest mod. Sunt deja puse sechestre şi confiscate mărfuri, iar datele la zi arată astfel: peste 5.500 de panouri confiscate; sume de peste 1,3 milioane de lei confiscate”, 

Prejudiciul estimat depăşeşte suma de 3 milioane de lei.

Ministrul de Finanțe a explicat ”schema”: 

"Cum funcţionează schema. Anumite firme importă panouri fotovoltaice pe care ulterior le livrează în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumentează întregul circuit de fraudulos. Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleaşi persoane. Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanţ fictiv de tranzacţii în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terţi, fără însă a declara veniturile. Mai mult, firmele importatoare depun bilanţuri, în care prezintă o situaţie financiară nereală, nesusţinută de tranzacţiile desfăşurate. Asta pentru a avea credibilitate în faţa furnizorilor şi a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară. Panourile ajung apoi la cumpărători reali, de bună credinţă. Dar firmele care le vând nu declară ulterior veniturile reale. Sumele de bani obţinute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credinţă sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (ţepari, în limbaj popular)", a scris ministrul Finanţelor pe reţeaua de socializare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
04 sep 2025, 23:36
Bani de la stat pentru firmele care angajează victime ale violenței domestice. Suma pe care o vor primi lunar
04 sep 2025, 20:59
Termocentrala de la Iernut, nou blocaj. Ministrul Energiei vrea să rezilieze contractul. S-a întâmplat și-n 2021
04 sep 2025, 16:44
Nicoleta Eftimiu, noul general manager pentru divizia de Pet Nutrition a Mars în România
04 sep 2025, 10:55
Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa
03 sep 2025, 18:44
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
03 sep 2025, 13:57
ParintiSiPitici.ro
În cazul în care copilul tău folosește această expresie „îngrozitoare”, înseamnă, de fapt, că ești un părinte grozav
03 sep 2025, 22:36
FMI vine miercuri la București pentru o analiză a ultimelor evoluții economice
03 sep 2025, 09:44
CFR Călători, în pragul incapacității de plată. Directorul general vrea mai mulți bani de la stat
02 sep 2025, 22:44
Ilie Bolojan anunță în ce domeniu crește TVA-ul, dacă nu ies bine la evaluarea din octombrie
02 sep 2025, 20:17
Escrocherie cu apartamente de pe Booking și Airbnb, postate pe Olx pentru închiriere pe termen lung. Schema de înșelăciune
02 sep 2025, 16:26
FNGCIMM - ADR CENTRU, noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor
02 sep 2025, 14:57
Economistul Adrian Negrescu: Reformele din România, pe model Radio Erevan. În loc de anulări de taxe, am primit două impozite noi
01 sep 2025, 22:46
Sumă uriașă împrumutată de ministrul de Finanțe de la bănci astăzi
01 sep 2025, 16:24
Un medic dezvăluie metoda 5-4-3-2-1. Ce să cumperi din Carrefour România pentru un corp sănătos
01 sep 2025, 13:15
Adrian Câciu: ”Noi scoatem taxa pe cifra de afaceri a multinaționalelor, tocmai când Europa o va introduce?!”
31 aug 2025, 18:04
Câți bani pierde România după scutirea multinaționalelor. Povara fiscală, pe umerii populației și IMM-urilor
30 aug 2025, 13:10
Ședința Birourilor permanente reunite pentru stabilirea calendarului privind angajarea răspunderii Guvernului
30 aug 2025, 09:59
Guvernul schimbă regulile de impozitare pentru multinaționale
29 aug 2025, 22:27
Dobânzile și pensiile împing bugetul spre colaps. Dividendele au adus bani, dar cheltuielile au explodat
28 aug 2025, 19:39
UE, la un pas să fie invadată de un tsunami comercial chinezesc. Gigant polonez, avertisment. Care e, de fapt, problema cu Temu și Shein
28 aug 2025, 18:13
Românii din diaspora, cel mai mare „investitor străin” din țară. Câți bani au intrat în România în ultimul an
28 aug 2025, 14:31
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Voinţă politică există pentru această chestiune
27 aug 2025, 23:20
Clienții Starbucks din România, surprinși de „manevra” de la POS. E legală, dar controversată
27 aug 2025, 17:59
„Cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume”, construită în România. Va dispărea vulnerabilitatea față de Serbia?
27 aug 2025, 17:35
CFR lansează mega-proiectul de modernizare a liniei Craiova – Caransebeș: investiție de peste 2 miliarde de lei pentru trenuri mai rapide și sigure
27 aug 2025, 15:54
Curs valutar BNR 27 august. Câți lei costă azi 1 euro
27 aug 2025, 14:00
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
27 aug 2025, 08:24
Cum funcționează taxarea inversă și ce beneficii aduce la buget. Prof. Mircea Coșea: În sfârșit, o măsură bună. Care sunt, însă, dezavantajele
26 aug 2025, 15:21
Curs valutar BNR marți 26 august
26 aug 2025, 13:44
Tot mai mulți români își pun banii la adăpost. Informație din bănci
26 aug 2025, 12:35
Scandalul microbuzelor electrice la preț dublu, contrazis din toate părțile. Confuzie între cele cu 8 locuri și cele cu 16, dar și la prețurile cu TVA sau fără
26 aug 2025, 12:22
Tara europeană care va transforma 10% din suprafață în păduri: 626 milioane de euro pentru împădurirea terenurilor agricole
26 aug 2025, 09:46
Măsura lui Nazare aplaudată de economiști. Va duce la o creștere rapidă a veniturilor bugetare/ Ce beneficii extinse ar putea aduce pentru toți românii
26 aug 2025, 09:53
Curs valutar BNR luni 25 august
25 aug 2025, 14:36
ROMARM, pas important în procesul de guvernanță corporativă. Parteneriate cu Rheinmetall, Northrop Grumman, General Dynamics, Beretta și Periscope Aviation
25 aug 2025, 12:58
Gigantul olandez al cafelei, care deține Jacobs, vândut către americanii care au Dr. Pepper. Tranzacție de miliarde
25 aug 2025, 10:38
Lagarde (BCE): Muncitorii străini, colacul de salvare al economiei europene
23 aug 2025, 20:35
Cancelarul german Friedrich Merz apără firmele mijlocii: Nu vor plăti taxe mai mari sub mandatul meu
23 aug 2025, 18:29
Canicula afectează economia UE. Producţia de porumb a scăzut simţitor
23 aug 2025, 10:51
Curs valutar BNR vineri 22 august, valabil în weekend și luni
22 aug 2025, 18:11
Produse la mare căutare! eMAG: Au fost vânzări de două ori mai mari în prima jumătate a anului
22 aug 2025, 10:47
Orașul din România în care se vând cele mai scumpe apartamente. Se dau mai greu, nu ca în București unde imobiliarele atrag cumpărătorii rapid
22 aug 2025, 09:59
Guvern: Au fost alocaţi banii pentru salariile minerilor din Valea Jiului
21 aug 2025, 15:30
Retragerea banilor din pilonul II de pensii, modificată. Procent nou / update
21 aug 2025, 12:42
Vânzarea E.ON către ungurii de la MVM, oprită de Guvern. Cazul ajunge pe masa CSAT
20 aug 2025, 18:34
Puteți cere, online, tichetul electronic de energie, în platforma EPIDS
20 aug 2025, 14:52
Comerțul cu avioane, decizie politică. Cine câștigă și cine pierde în lupta dintre Boeing și Airbus
20 aug 2025, 14:49
”Afacerea” închidem firme în 3 zile: cum funcționează. ”E treaba noastră ce facem mai departe”. Economistul Adrian Negrescu, avertisment
19 aug 2025, 19:40
Guvernul a adoptat măsuri pentru ajustarea investițiilor din PNRR și a aprobat fonduri de urgență pentru comunități afectate
19 aug 2025, 14:01
În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”
19 aug 2025, 11:22
Alexandru Nazare pune tunurile pe firmele inactive
19 aug 2025, 08:37
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Trump este iritat de achizițiile de petrol rusesc ale Ungariei și Slovaciei, susține Zelenski
acum 7 minute
Lucruri mai puțin știute despre Giorgio Armani
acum 24 de minute
Schema prin care firme de panouri fotovoltaice ar fi dat o țeapă de 3 milioane de lei statului român
acum 30 de minute
Regele Charles, confundat cu un restaurant chinezesc: Dezvăluirea amuzantă a fostului său majordom
acum 44 de minute
Schimbare de look pentru Kate Middleton. Cum a apărut Prințesa de Wales - FOTO în articol
pe 4 Septembrie 2025
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la creșă. Totul a fost descoperit abia când a venit mama copilului
pe 4 Septembrie 2025
Kennedy Jr, audieri tensionate în Senatul SUA. Critici dure pentru scepticismul față de vaccinuri
pe 4 Septembrie 2025
Sfat pentru Mircea Badea după cazul Lasconi - Bolojan - Nicușor Dan
Cele mai citite știri
pe 4 Septembrie 2025
Oana Țoiu a fost la Moscova după anexarea ilegală a Crimeei. „Atunci i-a bătut obrazul lui Putin?!”
pe 4 Septembrie 2025
Ungaria dă România ca exemplu negativ și pune reflectoarele pe o declarație a Ursulei von der Leyen din țara noastră
pe 4 Septembrie 2025
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
pe 4 Septembrie 2025
Eșec major al lui Țoiu în UE: România nu a obținut nici măcar un loc în SEAE. ”Ar fi trebuit să fim foarte apreciați, dar...”
pe 4 Septembrie 2025
Desfășurarea de trupe în Ucraina. Maria Zaharova le taie elanul Ursulei von der Leyen și lui Zelenski
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel