Șansa de a câștiga marele premiu la Loto vs. ”șansa” de a dezvolta efecte adverse grave după vaccin

„Sunt calcule probabilistice. În general, pe asta se bazează tot mecanismul de joc de noroc. Există și latura de pariuri sportive, unde avem evenimentele sportive și, atunci, lucrurile sunt mult mai complexe. De aici vine numele Asociației Romanian Bookmakers, un bookmaker, de fapt, calculează șansele ca un eveniment să se întâmple într-un anumit mod și de aici apar cotele”, a spus Liviu Popovici, președintele Romanian Bookmakers, în cadrul unui interviu acordat DCNewsTV.

„La Loto 6/49 şansa de câştig a marelui premiu e de una la 14 milioane. Efectele adverse grave ale vaccinurilor sunt șapte - opt la un miliard. E alt ordin de mărime. Înţeleg mai uşor angajaţii, colegii dumneavoastră că riscul este totuşi mic (n.r. cu privire la vaccinare)?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Există reţinere. Am constatat că există un anumit nivel de reţinere în rândul angajaţilor şi nu numai. De foarte multe ori este publicitatea negativă care apare în anumite locuri despre vaccinare şi care are un impact mai puternic decât orice se face pe partea pozitivă de promovare, de arătare a efectelor pozitive. Şi aici am avut un proiect de informare a angajaţilor, am avut la un moment dat şi un proiect cu domnul secretar de stat Baciu care a fost invitatul nostru şi a vorbit şi a răspuns întrebărilor. Am adunat informaţii despre diferitele tipuri de vaccin şi le-am diseminat în rândul angajaţilor din industrie”, a explicat Liviu Popovici.