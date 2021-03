Zeci de milioane de euro va primi o firmă a magnatului Sanjeev Gupta, proprietarul combinatului Liberty Galați

Guvernul italian a garantat un împrumut în valoare de 86 milioane de euro acordat de Greensill Bank pentru una dintre firmele din grupul controlat de magnatul oţelului, Sanjeev Gupta, informează Reuters, citând datele publicate în ultimele săptămâni în registrul comerţului din Italia.



Firma respectivă, Liberty Magona SRL, a obţinut o garanţie de credit de la SACE SpA, Agenţia Italiană pentru Comerţ Exterior, pentru împrumutul furnizat de Greensill Bank, în cadrul măsurilor adoptate de autorităţile de la Roma pentru a ajuta companiile să facă faţă crizei coronavirusului.



Liberty Magona, o firmă cu sediul în Piombino, care produce oţel galvanizat, a informat că împrumutul pe trei ani a fost contractat la finele lunii august anul trecut pentru a-şi consolida situaţia financiară într-un moment în care se confrunta cu o cerere scăzută pentru produsele sale din cauza pandemiei.

Nu este primul împrumut primit din partea unui guvern



Italia nu este singura ţară care a oferit garanţii de credit pentru firmele controlate de Sanjeev Gupta. Potrivit unor surse citate de Reuters, în 2016, Guvernul scoţian a oferit o garanţie de credit în valoare de 575 de milioane de lire pentru grupul GFG Alliance. De asemenea, presa din Marea Britanie susţine că Guvernul de la Londra a garantat şi el credite în valoare de sute de milioane de lire pentru GFG Alliance sau companiile conexe, în cadrul schemei de sprijin adoptate în perioada coronavirusului.



Fondul britanic Greensill, care la începutul acestei luni a intrat în insolvenţă în Marea Britanie, după ce a fost abandonat de mai multe mari instituţii financiare, precum Credit Suisse. Recent, tribunalul din oraşul Bremen (nordul Germaniei) a demarat procedurile de insolvenţă la banca germană Greensill Bank, subsidiară a fondului britanic Greensill, principalului creditor al conglomeratului GFG Alliance, compania care deţine combinatul siderurgic Liberty Steel Galaţi.

Situație bună pe piața oțelului



Colapsul Greensill a creat probleme de finanţare pentru GFG Alliance, care are 35.000 de angajaţi în 30 de ţări, printre care şi România.



Săptămâna trecută, GFG Alliance, un conglomerat de companii controlat de magnatul Sanjeev Gupta şi familia sa, a anunţat că încearcă să obţină noi facilităţi de capital pentru a depăşi condiţiile dificile din prezent, dar a adăugat că operaţiunile sale sunt solide şi profită de pe urma unei situaţii bune pe piaţa oţelului.



În luna iulie 2019, Liberty Steel, o companie cu sediul în Marea Britanie care este deţinută de GFG Alliance, a plătit 740 de milioane de euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal. Activă pe plan global, Liberty Steel are o capacitate anuală de producţie de 13 milioane de tone în Europa, 72% din volumul total, şi are 17.000 de angajaţi pe continent.