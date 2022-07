Salina Praid rămâne închisă o perioadă scurtă, după infiltraţia din zona galeriei de acces.

Salina Praid va rămâne închisă până în data de 31 iulie, după ce o infiltraţie cu apă şi nămol a afectat, sâmbătă, galeria de acces în baza de tratament. Pe pagina de Facebook a Salinei Praid se precizează că baza de tratament rămâne închisă 'din cauza tehnice'.

În cursul zilei de 23 iulie a apărut o inflitraţie mai abundentă cu apă şi nămol în galeria de coastă, prin care intră autobuzele în subteran, motiv pentru care a fost oprit accesul în salină. De asemenea, turiştii aflaţi în subteran au ieşit la suprafaţă, fără să se înregistreze probleme deosebite. Directorul tehnic al Salinei Praid, Sebestyen Jozsef, a declarat, pentru Agerpres, că în cursul zilei de joi este aşteptată sosirea unei echipe specializate care, folosind o tehnică specială, va încerca să oprească infiltraţia apei. El a subliniat că au avut loc mai multe întruniri cu proiectanţi şi specialişti de la Bucureşti şi speră că această procedură identificată să rezolve problema.

'Încercăm să rezolvăm situaţia, dar ne depăşeşte pe noi, e nevoie de o echipă specială', a spus Sebestyen Jozsef. Potrivit acestuia, apa care curge în galeria de acces are un debit destul de mare, dar totul este controlat şi nu există riscul să ajungă în baza de tratament sau în zona de producţie. 'Am făcut o susţinere, am protejat galeria de acces, nu mai cad bucăţi, nu mai curge nămol, numai apă (...). Şi am făcut bazine de colectare, dirijăm apa spre bazine şi de acolo pompăm apa. Deci, nu intră nici în baza de tratament, nici în producţie, apa e sub control, dar încă nu putem da drumul. (...) Siguranţa turiştilor şi a angajaţilor este mult mai importantă', a punctat directorul tehnic al Salinei Praid.

