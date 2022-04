Sadhguru, înțeleptul indian care a venit să dea sfaturi spirituale în România, persoană necinstită? Ce scrie presa internațională

Înțeleptul indial a fost subiectul a trei anchete de presă, realizate de publicația News Laundry, în urma cărora jurnaliștii ar fi descoperit că liderul spiritual nu este deloc la fel de pur pe cât se prezintă lumii.

Potrivit jurnaliștilor care s-au ocupat de realizarea investigației, imperiul creat de Sadhguru ar fi ilegal, iar acesta ar face spălare de bani.

Cu toate acestea, românii l-au primit cu brațele deschise, iar înțeleptul a stat la poză cu toată spuma influencerilor din România. Inclusiv Andreea Esca și Andreea Raicu au profitat de venirea lui în țară.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Ioana (@andreeaesca)

„Azi a fost o zi pentru care sunt extrem de recunoscatoare. Am inceput-o si am terminat-o alaturi de Sadhguru care se afla in Romania cu Miscarea Globala Salveaza Solul pe care a initiat-o din dorinta de a spori constintizarea salvarii solului.



El parcurge 30 000 km pe motocicleta in 24 de tari pentru a transmite acest mesaj. Conform Organizatiei Natiunilor Unite se pare ca in 60 de ani vom ramane fara sol cultivabil. Nu suntem constienti de acest lucru. Avem senzatia ca resursele noastre sunt inepuizabile, dar realitatea este cu totul alta.



52% din pamantul pentru agricultura este deja degradat.

Legumele, fructele si cerealele contin jumatate din nutrientii pe care ii contineau cu ani in urma.

Un alt studiu arata ca avem nevoie sa mancam 8 portocale pentru a obtine aceeasi cantitate de vitamine pe care o gaseai intr-o singura portocala mancata de bunicii nostri.

Media de calciu, magneziu si fier pe care le contine o varza a scazut cu 80% intre 1914-1980 In US.



Acestea sunt doar cateva date care sa ne faca mai constienti de transformarile pe care le suporta solul nostru. In acest ritm generatiile urmatoare sunt cele care vor suferi.



Noi suntem cei care putem schimba asta!



Multumim Sadhguru pentru acest mesaj si pentru starea minunata pe care am primit-o in acesta zi.”, a scris Andreea Raicu pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Andreea Raicu (@araicu)

Dan Negru: Nu mai e cool să mergem la biserică

În ciuda valului de apreciere pe care Sadhguru l-a primit din partea majorității persoanelor publice din România, Dan Negru a fost mult mai pragmatic și a venit cu un mesaj special.

„Un guru yoghin indian a adunat ieri mii de oameni in București. Dacă spui că mergi la biserică ești retrograd. La guru e cool. O cântăreață cunoscută imi trimite in fiecare dimineața pe whatsap câte o mantară. Când i-am spus să incerce și cu "Tatăl Nostru" m-a privit cu mirare. Eram retrograd. Un prieten are casa ticsită de bețișoare aromate. "Alungă spiritele rele" mi-a explicat. Cand i-am sugerat tămâia mi-a zis că sunt înapoiat.Ăștia suntem...Cel mai greu e să rămâi tu însuți când toți ceilalti vor să te facă altceva!”, a scris omul de televiziune pe Facebook, alături de o poză în care era surprins în fața unei biserici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News