S-a supărat Greta? Grupul de activiști a „încurcat” lupta de mediu cu lupta dintre Israel-Palestina

Organizația de activiști pentru schimbările climatice de mare notorietate "Fridays for Future" s-a divizat cu secțiunile sale din Germania și Elveția din cauza postărilor tot mai ostile de pe rețelele sociale îndreptate către Israel, provenind din conturile internaționale ale grupului.

Fondată în 2018 de către activistul suedez pentru mediu Greta Thunberg, "Fridays for Future" organizează greve săptămânale în fiecare vineri, la care participă elevi și alți susținători pentru a exercita presiune asupra guvernelor occidentale să acționeze în ceea ce privește încălzirea globală. Cu toate acestea, în ultimele două săptămâni, Thunberg a îndemnat grupul să-și extindă mandatul pentru a include proteste împotriva războiului defensiv al Israelului împotriva organizației teroriste Hamas din Fâșia Gaza, ceea ce a stârnit nemulțumirea multor dintre susținătorii săi de frunte.

Pe 20 octombrie, Thunberg a anunțat că greva din acea vineri era în "solidaritate cu Palestina și Gaza", postând o fotografie pe Instagram în care ținea un afiș pe care scria "Stand With Gaza", în timp ce alții din imagine țineau afișe cu mesajele "Free Palestine", "This Jew Stands With Palestine" și "Climate Justice Now." Vinerea trecută, ea a distribuit de pe contul său personal de Twitter o imagine cu un grup de elevi suedezi care afișau bannere care legau lupta împotriva schimbărilor climatice cu mișcarea de protest pro-Hamas în creștere în Europa, folosind etichetele #ClimateStrike, #StandWithGaza și #StandWithPalestine.

Acțiunile lui Thunberg au fost prea mult pentru secțiunea germană a "Fridays for Future", condusă de activistul vocal pentru schimbările climatice, Luisa Neubauer. La fel ca Thunberg în Suedia, Neubauer a jucat un rol semnificativ în mobilizarea elevilor în jurul activismului pentru mediu.

Într-un interviu acordat agenției de știri germane Spiegel după cele mai recente postări ale lui Thunberg referitoare la palestinieni, Neubauer a declarat: "Solidaritatea noastră totală se îndreaptă către evreii din întreaga lume, și condamnăm ferm terorismul organizat de Hamas."

A adăugat că secțiunea germană nu va avea nicio interacțiune cu conturile globale de social media ale "Fridays for Future" până când "putem fi siguri că un singur grup nu mai poate utiliza conturile globale ale Fridays for Future pentru dezinformare și ură." Postările recente au condamnat acoperirea media occidentală a conflictului Israel-Gaza drept "spălare de creier imperialistă" și au descris teroriștii Hamas drept "martiri.", notează Algemeiner.

La începutul acestui an, o anchetă realizată de ziarul evreiesc german "Judische Allgemeine" a dezvăluit că postările strident anti-sioniste apăreau tot mai des pe conturile asociate cu "Fridays for Future International." Ziarul a afirmat că postările, inclusiv acuzații că Israelul practică "apartheid" și sloganul "Yallah intifada!", erau opera unui număr mic de activiști, niciunul dintre ei nefiind aleși în funcțiile lor, și că Thunberg, care este cel mai puternic simbol al grupului, nu avea control direct asupra conturilor.

În mod separat, printr-o declarație emisă săptămâna trecută, secțiunea elvețiană a grupului s-a dezis de mesajele promovate de conturile sale internaționale.

"Condămnam atacul Hamas asupra civililor israelieni", se afirma în declarație. "Popoarele palestinian și israelian au dreptul la autodeterminare și la a trăi în libertate și pace."

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News