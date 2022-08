Rușii au început să fugă din Crimeea, după exploziile din regiune. Trafic record pe podul Kerci

Presa de stat rusă raportează că un număr record de mașini care au traversat podul din Crimeea care leagă peninsula ocupată în 2014 de Rusia. Acest fapt sugerează că un număr de ruși care s-au stabilit după anexarea din 2014 fug acum din regiune, conform The Guardian.

Anunțul a fost făcut de Anton Gherașcenko, consilier al ministrului ucrainean de interne, care a distribuit pe contul său de Twitter un articol al agenției rusești de presă TASS:

„38.297 de mașini au traversat podul din Crimeea în 15 august, anunță mass-media de stat rusă TASS, citând departamentul local de gestionare a drumurilor.

Acesta este un număr record de mașini care au traversat podul într-o singură zi.

Mă întreb dacă recordul va fi bătut astăzi”, a scris acesta.

38,297 cars have crossed the Crimea bridge on 15th August, Russian state media TASS reports, citing the local department of road management.



This is a record amount of cars to cross the bridge in one day.



I wonder whether the record will be beaten today. pic.twitter.com/q1XbWTfJ2c