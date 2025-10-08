Rusia în criză: TVA crește, Sănătatea pierde bani, iar Putin vrea mai mult pentru război. Kremlin va avea aproape 1 milion € pe zi

Guvernul rus se pregătește să majoreze semnificativ cheltuielile pentru întreținerea președintelui Vladimir Putin și a administrației sale, în timp ce taie fondurile destinate sănătății publice și crește taxele pentru populație. Proiectul de buget pentru 2026, publicat de Duma de Stat, arată că Moscova va redirecționa resurse masive către apărare, în timp ce rușii vor suporta nota de plată prin impozite mai mari și servicii publice tot mai subfinanțate.

Bani tăiați de la Sănătate pentru războiul din Ucraina

Programul național „Viață lungă și activă”, menit să prelungească speranța de viață și să combată boli precum cancerul sau diabetul, va pierde aproape 100 de miliarde de ruble din finanțare - o scădere de 26%. Bugetul pentru modernizarea asistenței medicale primare va fi redus de peste două ori, de la 123,3 la 53,2 miliarde de ruble, punând sub semnul întrebării construcția planificată a mii de clinici noi. Alte proiecte medicale importante vor fi și ele afectate: programul pentru bolile cardiovasculare scade cu 2,5%, cel oncologic pierde 3,1%, iar finanțarea pentru combaterea diabetului este redusă cu 13%.

Cheltuielile destinate sistemului de urgență medicală vor scădea cu aproape o treime, iar programul „Familia”, creat pentru stimularea natalității, va fi diminuat cu 13%, într-un moment în care Rusia se confruntă cu cel mai scăzut nivel de nașteri din ultimele decenii.

În schimb, bugetul Apărării va atinge cote record — aproape 13 trilioane de ruble, echivalentul a 29% din cheltuielile totale ale statului. Potrivit Alexandrei Prokopenko, cercetătoare la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, „noul buget arată că rușii vor plăti pentru război”.

În tot acest timp, costul întreținerii lui Vladimir Putin și al administrației sale va crește

Alături de Ministerul Apărării, structurile de securitate - armata, poliția, Garda Națională și serviciile penitenciare - vor consuma împreună aproape 40% din bugetul total. Ministerul Finanțelor estimează că deficitul bugetar va fi de 5,7 trilioane de ruble în 2025 și de încă 6,7 trilioane în următorii trei ani.

Pentru a acoperi golurile financiare, autoritățile vor majora TVA-ul de la 20% la 22% și vor introduce o reformă fiscală care lovește micile afaceri, coborând pragul pentru regimul simplificat de impozitare de la 60 la 10 milioane de ruble venit anual. Strategul de investiții Serghei Suverov, de la Aricapital Management Company, avertizează că „deși o creștere a poverii fiscale ar putea îmbunătăți veniturile bugetare, aceasta va afecta cererea internă și va încetini creșterea economică”.

Economia Rusiei a continuat să reziste sancțiunilor occidentale, dar analiștii estimează că ritmul de creștere va încetini la aproximativ 1%, de la 4,3% anul trecut, în timp ce inflația depășește 8%.

În tot acest timp, costul întreținerii lui Vladimir Putin și al administrației sale va urca la 32,9 miliarde de ruble (aproximativ 343 milioane de euro) — adică 938.000 de euro pe zi, potrivit The Moscow Times. Este o creștere de aproape 2 miliarde față de anul curent și depășește bugetele anuale ale unor regiuni întregi din Rusia.

Trei sferturi din această sumă suplimentară vor merge către salariile personalului de la Kremlin, iar restul pentru achiziții de bunuri și servicii destinate administrației prezidențiale.

În 2027, cheltuielile pentru președinte vor crește din nou

În 2027, cheltuielile pentru președinte vor crește din nou, ajungând la 33,7 miliarde de ruble, iar în 2028 vor depăși 34,6 miliarde. În paralel, Duma și Consiliul Federației vor primi și ele bugete mărite, în timp ce costurile pentru aparatul guvernamental al premierului Mihail Mișustin vor fi majorate cu încă un miliard de ruble anual.

În ansamblu, bugetul Rusiei pentru 2026 va ajunge la 44 de trilioane de ruble, cu un deficit estimat la 3,7 trilioane — un gol financiar pe care Kremlinul îl va acoperi prin taxe mai mari și prin sacrificarea cheltuielilor pentru sănătate și bunăstare socială, în favoarea finanțării războiului și a aparatului de putere, conform The Moscow Times.