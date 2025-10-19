€ 5.0889
Data publicării: 17:09 19 Oct 2025

Rusia suspendă importul de gaz din Kazahstan după un atac cu drone al Ucrainei
Autor: Iulia Horovei

incendiu ucraina atac drone Sursa foto: Agerpres/ Rol cu caracter ilustrativ
 

O uzină de procesare a gazului din Rusia a suspendat temporar preluarea materiei prime din Kazahstan, după un atac cu drone al Ucrainei.

Uzina de procesare a gazului din Orenburg, Rusia, a suspendat temporar preluarea materiei prime din Kazahstan, după un atac cu drone al Ucrainei, potrivit presei din Kazahstan.

Conform Ministerului Energiei al Kazahstanului, uzina de procesare a gazului din Orenburg a oprit temporar preluarea resursei provenite din zăcământul kazah Karachaganak din cauza unei situații de urgență apărute în urma atacului cu drone.

„Partea rusă nu a oferit deocamdată informații despre amploarea daunelor aduse uzinei și despre natura lucrărilor de reparație. Alimentarea cu gaz a Kazahstanului nu a fost întreruptă. Gazul este furnizat consumatorilor interni în regim normal, fără restricții”, se arată în comunicatul ministerului.

Infrastructura uzinei, avariată în urma atacului

Anterior, în noaptea de sâmbătă spre duminică, s-a raportat că dronele ucrainene au atacat uzina de procesare a gazului din regiunea Orenburg, Rusia. Martorii au declarat că s-au produs mai multe explozii. Potrivit guvernatoarei regiunii, Evghenia Solnțeva, infrastructura uzinei a fost parțial avariată.

„În urma loviturii cu drone, într-unul dintre ateliere a izbucnit un incendiu. Serviciile de urgență au fost mobilizate pentru lichidarea pagubelor”, a scris guvernatoarea. Ea a adăugat că niciun angajat al întreprinderii nu a fost rănit și că nu există pericol pentru oraș.

Uzina de procesare a gazului din Orenburg este considerată unul dintre cele mai mari complexe gazochimice din lume. Capacitatea sa anuală de procesare este de 37,5 miliarde de metri cubi de gaz, mai amintește publicația azattyq.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice rusești, vizând rafinării, depozite de țiței și instalații de procesare a gazului. Schimbarea de abordare în conflictul cu Rusia vine în contextul în care președintele american Donald Trump a intensificat sprijinul pentru Ucraina, după încercările eșuate de a ajunge la un consens cu președintele Vladimir Putin, în vederea organizării negocierilor de pace.

ucraina
rusia
kazahstan
atac drone Ucraina
razboi ucraina
