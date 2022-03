Rusia, propunere pentru Ucraina, prin Naftali Bennet. Chirieac: Premierul israelian a făcut o treabă extraordinară

"Să privim exact ce s-a scris în Jerusalem Post. Cred că premierul israelian a făcut o treabă extraordinară. S-au pus pe masă, pentru prima dată, premisele unei negocieri fructuoase. Pe ce mă bazez... Ce a făcut Vladimir Putin şi el ca persoană nu va fi niciodată iertat de lumea civilizată. Putin, care era primit şi acceptat şi se dialoga cu el, din acest moment, este paria lumii civilizate. Este clară situaţia! Ați văzut că şi China are o relaţie specială acum, în sensul că nu sprijină ce a făcut Putin în Ucraina. Rusia se confruntă cu o situaţie economică extrem de gravă şi mă gândesc, plecând de la Naftali Bennett şi ce a propus Israelul, dacă nu cumva s-ar putea încheia această chestiune.

Peste 5, peste 10 ani, această chestiune cu o altă Rusie decât cea de acum se poate redeschide. Categoric! Se pot găsi soluţii diplomatice în tratate în aşa fel încât, acum, încetezi războiul, zeci de mii de ucrainieni nu vor mai fi ucişi de noua Armată Roşie, care s-a văzut că este mult sub nivelul propagandei de la Kremlin, dar în Europa, în momentul ăsta, ai oprit războiul, care mi se pare un lucru extraordinar. Cât va fi Putin la Kremlin, Rusia nu va mai fi niciodată privită ca un minim partener. Va fi izolată din toate punctele de vedere.

În plus, ce a păţit Rusia acum şi păţeşte, cu sancţiunile... Nu îşi va reveni multă vreme economic. Am văzut, astăzi, că Rusia ameninţă cu tăierea gazului în Europa. De ce face lucrul acesta? Foloseşte gazul ca pe un instrument de presiune pentru a ridica apoi sancţiunile economice impuse. Acesta este motivul fiindcă, anterior - apropo de tăierea conductei Nord Stream 1- guvernul german a declarat că "dacă stingem lumina în Europa" - Germania are 60% dependență de gazul rusesc -, "asta nu va împiedica înaintarea tancurilor ruseşti în Ucraina". Şi, acum, vine Rusia şi spune: "Noi vă tăiem gazul. Este o chestiune de negociere", a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

Rusia, propunere pentru Ucraina: "Soluția" pentru oprirea războiului. Putin ar fi OPRIT atacurile, până la răspunsul lui Zelenski

Rusia a propus Ucrainei, prin intermediul premierului israelian Naftali Bennett, o versiune "finală" a planului de oprire a conflictului militar, o soluţie "dificilă, dar nu imposibilă", afirmă surse citate de cotidianul The Jerusalem Post.

Încep să apară detalii de la întâlnirea premierului Israelului, Naftali Bennett, cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin. Conform unor surse familiarizate cu discuţiile desfăşurate la Kremlin, liderul Rusiei a propus o versiune "finală" de oprire a crizei, pe care preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, o poate accepta sau o poate refuza. Propunerea a fost catalogată drept "dificilă", dar nu "imposibilă", afirmă sursele citate, precizând că este vorba de un plan mai grav decât dacă ar fi fost o soluţie diplomatică înaintea invaziei, dar "diferenţele dintre părţi nu sunt atât de mari", scrie Mediafax.

Vladimir Putin a ordonat oprirea avansării trupelor ruse şi încetarea atacurilor, până la decizia lui Volodimir Zelenski, conform surselor citate. În cazul în care Zelenski va respinge propunerea, preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, crede că "ceea ce este mai rău urmează să se întâmple". În această situaţie, Vladimir Putin va ordona avansarea rapidă a trupelor şi va schimba configuraţia Ucrainei.

Citește mai departe>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.