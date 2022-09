Rusia lui Putin a expulzat un diplomat român din Ambasada de la Moscova

Rusia a declarat persona non grata un angajat al Ambasadei României la Moscova, potrivit Ministerului rus de Externe.

„La 8 septembrie, însărcinatul cu afaceri al României în Federația Rusă (Cosmin Constantin) Ioniță a fost invitat la Ministerul rus de Externe, unde i-a fost prezentată o notă a ministerului prin care un angajat al Ambasadei României la Moscova a fost declarat „persona non grata”, a precizat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, distribuit joi, citat de agenția rusă Interfax.

„Această măsură este un răspuns la decizia nemotivată anterior luată de partea română de a declara persona non grata pe diplomatul Ambasadei Rusiei la București”, se mai precizează în comuncat.

Amintim faptul că România e expulzat până acum 11 diplomați ruși.

MAE Moscova transmitea, pe 22 august 2022, că va răspunde "în mod adecvat" expulzării diplomatului rus

Moscova va răspunde "în mod adecvat" deciziei Bucureştiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat, reprezentanta oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaraţiilor difuzate şi citate de agenţia oficială de presă TASS, citată de Agerpres.



"Desigur, vom răspunde adecvat demersului românesc şi vă vom informa suplimentar despre măsurile luate", a menţionat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.



Zaharova a subliniat că România l-a declarat pe angajatul ambasadei Rusiei persona non grata "fără motiv şi sub pretexte exagerate".

Potrivit unui reprezentant oficial al misiunii diplomatice ruse, acţiunile Bucureştiului sunt "o nouă provocare implementată conform unui scenariu ce a fost testat în mod repetat în marea majoritate a ţărilor membre UE şi NATO în ultimele luni".



"Acţiunile stereotipe ale autorităţilor române sunt menite să demonstreze loialitatea lor maximă faţă de mediile corporative occidentale", a subliniat Zaharova. "Nu există aici nicio linie independentă a Bucureştiului cu orientare naţională, ceea ce nu face decât să agraveze situaţia", a adăugat ea, citată de agenţiile de presă TASS şi Ria Novosti. Vezi știrea inițială aici!

