MAE Moscova transmite că va răspunde "în mod adecvat" expulzării diplomatului rus

Moscova va răspunde "în mod adecvat" deciziei Bucureştiului de a declara persona non grata un angajat al ambasadei Rusiei, a comentat reprezentanta oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, conform declaraţiilor difuzate sâmbătă şi citate de agenţia oficială de presă TASS, citată de Agerpres.



"Desigur, vom răspunde adecvat demersului românesc şi vă vom informa suplimentar despre măsurile luate", a menţionat purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse.



Zaharova a subliniat că România l-a declarat pe angajatul ambasadei Rusiei persona non grata "fără motiv şi sub pretexte exagerate".

Expulzarea ar fi o provocare, spun reprezentanții ruși

Potrivit unui reprezentant oficial al misiunii diplomatice ruse, acţiunile Bucureştiului sunt "o nouă provocare implementată conform unui scenariu ce a fost testat în mod repetat în marea majoritate a ţărilor membre UE şi NATO în ultimele luni".



"Acţiunile stereotipe ale autorităţilor române sunt menite să demonstreze loialitatea lor maximă faţă de mediile corporative occidentale", a subliniat Zaharova. "Nu există aici nicio linie independentă a Bucureştiului cu orientare naţională, ceea ce nu face decât să agraveze situaţia", a adăugat ea, citată de agenţiile de presă TASS şi Ria Novosti.



Cu o zi mai devreme, Ministerul român de Externe a anunţat că autorităţile au decis să expulzeze un diplomat rus din ţară. Reprezentantul ambasadei, după cum precizează ministerul, "a părăsit ţara în această săptămână".

Zece angajați ai Ambasadei Ruse au fost expulzați în aprilie

La 5 aprilie, autorităţile române au declarat zece angajaţi ai ambasadei Rusiei la Bucureşti personae non gratae. După cum a subliniat la acea vreme purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, Moscova a considerat acest pas ca parte a unei campanii a Statelor Unite şi aliaţilor lor de discreditare a "operaţiunii speciale" ruse în Ucraina. Moscova, ca răspuns la acţiunile României din 13 mai, a declarat zece angajaţi ai ambasadei acestei ţări în Rusia personae non gratae, aminteşte TASS.



La 24 februarie, Rusia a declanşat o agresiune militară nejustificată şi neprovocată împotriva Ucrainei. Moscova susţine că este vorba despre o operaţiune militară specială de denazificare a ţării vecine şi de protejare a comunităţii vorbitoare de limbă rusă din estul Ucrainei, aminteşte Reuters.

MAE România anunță că un diplomat rus a fost expulzat

Ministerul Afacerilor Externe informează că autoritățile române au decis declararea ca persona non grata pe teritoriul României a unui reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la București, care a fost informată cu privire la decizia sus-menționată din dispoziția ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu.

Decizia a fost luată avându-se în vedere incompatibilitatea activităților reprezentantului în cauză cu prevederile Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 1961.

Reprezentantul Ambasadei a părăsit teritoriul României în cursul acestei săptămâni.

