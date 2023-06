„Rovinieta și taxa de drum reprezintă un subiect foarte sensibil pe care în 2021, în mandatul lui Cătălin Drulă la Ministerul Transportului, l-am am abordat foarte pe larg cu Comisia Europeană. Am negociat, am discutat cu Comisia PNRR-ului și una dintre principalele cerințe ale Comisiei a fost să ajungem la această sustenabilitate pe drumurile publice, atât în ceea ce privește mediul, să avem drumuri și rețele de transport cât mai puțin poluante și, în același timp, să fie și sustenabile adică din taxele, veniturile pe care le încasăm de la transportori, de la mașinile mici, să putem să le reparăm.

Până la urmă, drumul o dată construit, cheltuielile nu se încheie acolo, ci în continuare trebuie reparat, trebuie reasfaltat, întreținut, trebuie o mulțime de investiții.

La acel moment, discuțiile au ajuns într-o formă în care, față de rovinieta pe care o avem astăzi pentru toate autovehiculele, fie că sunt mașini mici, tiruri sau mașinile mari de marfă, din 2026 ar trebui să avem o astfel de separare, în sensul că autovehiculele mici până în 3,5 tone să rămână pe actuala vinietă, iar transportul de marfă peste 3,5 tone să treacă la taxarea pe distanță.

E un principiu care funcționează foarte bine în cea mai mare parte a statelor europene, 23 din 27 membre ale Uniunii. Avem exemple în Bulgaria, Ungaria, Austria, cam toți vecinii noștri din UE folosesc acest sistem în care plătești pe cât mergi. Ai mers 100 km plătești o sumă, ai mers 200, plătești de două ori mai mult, față de actuala variantă în care și transportul de marfă e taxat tot pe o săptămână, o lună, un an, în funcție de cât ia vinieta.

Acesta este principiul pe care îl regăsim astăzi în PNRR, cel negociat și agreat cu Comisia Europeană. În niciun caz acolo nu apare vreun nivel de taxare, că sunt 5 bani, 10 bani pe kilometru, asta e la latitudinea statelor membre. Comisia Europeană ne-a dat absolut toată libertatea să gândim noi nivelul de taxare pe fiecare tip de autovehicul.

Am văzut și noi că săptămânile trecute au avut loc o serie de dezbateri între Ministerul Transporturilor, compania de drumuri pe de o parte și transportatori, pe de altă parte, în care am văzut și acolo o prezentare despre un nivel al taxării.

Am văzut și nemulțumirile transportatorilor. Într-adevăr, ele sunt justificate. Am văzut acolo, față de actuala vinietă pentru autovehicule grele, de undeva la 1000 de euro pe an s-ar ajunge, la nivelul 2026, la 7000 de euro, sau mai mult pentru anumite categorii.

Da, e o nemulțumire justificată.”, a spus Horațiu Cosma.

Totul stă în pixul lui Grindeanu

„Spuneți că nu Comisia sau PNRR-ul a stabilit această valoare, ci doar modalitatea, metodologia.”, a spus Val Vâlcu.

„Exact. Principiul de bază de trecere de la taxarea pe timp la taxarea pe distanță. Dar mai departe, cât va trebui să plătească acel tirist care vine în Giurgiu și vrea să ajungă la Nădlac, e în pixul lui Sorin Grindeanu în totalitate.", a spus Horațiu Cosma.

„Pentru că domnul Grindeanu a ieșit public și a spus că e vina celor care au negociat PNRR-ul.”, a spus Val Vâlcu.

„Nu. În niciun caz și e trist pentru că domnul Grindeanu explica ceea ce am explicat și eu mai devreme, că e un principiu care funcționează în cea mai mare parte a Europei, e un lucru bun care pune pe baze echitabile această taxare a transportatorilor, dar la un moment dat s-a rupt firul și l-am văzut căutând un vinovat imaginar în USR, în PNRR, în loc să-și asume responsabilitatea.”, a spus Horațiu Cosma.

„Este mai corect pentru că un operator, să spunem, care nu are activitate, nu are comenzi, mașinile stau, nu plătește. Deci ar fi în favoarea operatorilor.”, a spus Val Vâlcu.

„Corect. Ar fi în favoarea operatorilor care, spre exemplu, astăzi dacă își cumpără o vinietă pe un an, dar o folosesc câteva săptămâni fiindcă nu mai au comenzi, ajung să plătească la fel de mult că cineva care face un milion de kilometri într-un an, care are foarte multe comenzi, fiind același nivel de taxare pe timp. Pe distanță, fiecare va plăti cât va conduce.”, a spus Horațiu Cosma.

„Cine va măsura kilometrii?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Va fi un sistem informatic cu un dispozitiv care va fi la bordul mașinilor și care va transmite prin GPS locația în fiecare moment și pe baza traseului identificat acolo se va ști exact câți kilometri a făcut și cât trebuie să plătească. Va fi și o aplicație informatică în care vor trebui să-și treacă datele. Din ce am văzut în ordonanța de urgență propusă de Guvern, e doar schematic sistemul, va deveni operațional abia în 2026.

De ce am gândit să fie din 2026? Fiindcă transportatorii, pe bună dreptate, ne spun: „Ok, ok, o nouă taxă, dar drumuri, autostrăzi?” Exact asta le-am spus și în 2021 când am negociat această măsură. În 2026 ar trebui să fie gata toate proiectele de autostrăzi pe care le-am inclus în PNRR, sunt undeva la 450 km de autostrăzi, și pe lângă asta, autostrăzile, drumurile expres pe care le construim din fonduri europene clasice.

Deci, noi la momentul 2026, așa cum am gândit atunci, ar trebui să ajungem spre borna de 2000 km de autostradă care începe să arate a rețea de mare viteză în România, adică să circulăm de la Iași până la Craiova, de la Craiova la Constanța, sau de la Sibiu până la vama de vest, doar pe autostrada și atunci e justificat să-i spunem unui transportator că îi oferim o rețea de mare viteză pe care să poată ajunge rapid dintr-un capăt în altul al țării și e justificat să și plătească corespunzător pe distanță parcursă.

Din păcate, vedem că sunt destul de multe întârzieri pe toate aceste proiecte și pe PNRR și pe fondurile europene clasice și s-ar putea ca, în stilul tipic, domnul Grindeanu în 2026 să nu ne dea nici drumurile, să ne dea doar taxa și atunci e o nemulțumire justificată a celor care transportă marfă în România.

În cazul transportului de persoane, va fi în continuare rovinieta pe care o plătește și astăzi. Dacă va fi transport de marfă atunci va putea închiria. Închiriază din vamă acest dispozitiv pe care trebuie să-l aibă mereu în autovehicul până când ajunge la ieșirea din țară, unde va lăsa dispozitivul și va plăti suma corespunzătoare pe baza chitanței care iese de acolo.

Sistemul acesta e pus la punct în Bulgaria și în Ungaria. Transportatorii știu foarte bine cum funcționează, nu e ceva foarte sofisticat, chestiunea e cât va fi tariful. Sorin Grindeanu încearcă să fugă de acest cartof fierbinte în care va trebui pe semnătura lui, prin ordin de ministru, să spună că e 0.10 bani sau 20 de bani, 30 de bani tariful pe kilometru și asta va încălzi spiritele în rândul transportatorilor.” ", a spus Horațiu Cosma.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News