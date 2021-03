Românii, în stradă! Chirieac: PNL va deconta protestele. USR, dispreţ total

"Văd că demonstraţiile îşi păstrează caracterul de masă, fiindcă sunt zeci de oraşe din ţară unde lumea s-a strâns. Înţeleg că ieri au fost 72 de oraşe din toată ţara care au manifestat. E clară situaţia: scânteia a fost masca şi restricţiile, ţinta este Guvernul. Avem de-a face cu un protest antiguvernamental în acest moment. Guvernul tratează cu dispreţ, cel puţin zona USR-istă a Guvernului tratează lucrurile cu un dispreţ suveran, adică tratează cum ne-au tratat şi până acum: de la domnul ministru Vlad Voiculescu, la declaraţiile domnului preşedinte şi vicepremier Dan Barna, cu 'protestatarii sunt huligani şi fascişti', e aceeaşi zonă de dispreţ total.

În locul domnului Cîţu aş fi foarte atent, fiindcă nemulţumirea se adânceşte şi-mi este teamă că domnia sa şi Partidul Naţional Liberal vor fi principalii plătitori ai acestei crize. Nu atât USR-ul, care este mult mai mic, şi are un electorat de un anumit tip, cu un nivel de frustrare oricum foarte ridicat, dar PNL-ul are electorat înalt educat, are electorat credibil, deci aici sunt oameni care nu pot accepta dispreţul guvernanţilor faţă de cetăţeni aşa cum se manifestă el acum, repet, mai ales în zona USR, dar decontabil de către PNL", a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, miercuri seară, la România TV.

Acest articol reprezintă o opinie.