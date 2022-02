Românii, codașii Europei la consumul de bere în restaurante și baruri. Cumpără băutura din magazine şi o beau acasă

Românii sunt codaşii Europei la consumul de bere în HoReCa, acest canal contribuind cu doar 8% la vânzări. În pandemie, cota de piaţă a restaurantelor şi barurilor scăzut la jumătate, crescând puternic retailul. Retailul reprezintă mai mult de 90% din vânzările totale de bere din România. Astfel, piaţa locală se află pe penultimul loc în Europa în ceea ce priveşte ponderea canalului HoReCa (on-trade), fiind „depăşită“ doar de Estonia, arată o analiză făcută de ZF pe baza datelor oferite de Asociaţia Berarii Europei, scrie Mediafax.

La polul opus, portughezii, grecii şi spaniolii sunt cei mai mari consumatori de bere în HoReCa, ponderea canalului sărind de 40%, versus 8% în România.

"În Occident vedem o altă cultură a clientului, orientată spre consum. Totodată, vorbim de un consumator cu o putere de cumpărare considerabil mai mare“, spunea recent Dragoş Petrescu, fondatorul grupului de restaurante City Grill.

Deşi românii sunt unii dintre cei mai mari consumatori de bere din Europa, ocupând locul cinci în 2020 (cele mai recente date) cu 87 de litri per capita pe an, ei preferă să cumpere băutura în magazine şi apoi să o bea acasă. Această situaţie are două explicaţii. Pe de-o parte ţine de cultura fiecărei ţări şi de obiceiurile fiecărui tip de consumator. O altă explicaţie constă în faptul că în aceste state există o industrie turistică puternic dezvoltată.

Fruntaşi în UE nu doar la consumul de alcool dar şi la cele mai mici preţuri la băutură

România se află pe locul 3 în Europa la consumul de bere. De asemenea, statisticile arată că în România se bea cea mai ieftină bere, în jurul a 2-3 lei doza sau sticla de 500ml. La chestionarul de la sfârşitul anului trecut mulţi dintre cei intervievaţi au răspuns că nu-şi permit decât foarte rar o bere Leffe sau o bere brună/neagră care, de regulă, e cu câţiva lei mai scumpă. Berea originală nemţească are, de asemenea, preţuri ceva mai piperate pe care doar unii au tragere de inimă să le suporte în schimbul unei plăceri de moment. Şi berile artizanale cu preţuri de la 7 lei în sus/sticla sunt evitate de cei mai mulţi.

Cert este că berea autohtonă românească este la mare căutare şi asta nu e deloc un lucru rău pentru economie. În ultimul an, consumul de bere în România a crescut alarmant, ceea ce ne situează pe loc fruntaş în Europa.

