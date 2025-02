Românii care s-ar putea trezi cu facturi mai mari la energie. Sebastian Burduja: Vorbim de sume de aproximativ 17-20 de lei pe lună

Guvernul României se confruntă cu opinii divergente în ceea ce privește viitorul schemei de plafonare a prețurilor la energie. În timp ce ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține continuarea plafonării pentru încă trei luni, ministrul Finanțelor avertizează asupra lipsei resurselor financiare necesare. O decizie finală este așteptată în zilele următoare, iar românii sunt preocupați de impactul asupra facturilor lor.

Plafonarea, în așteptarea unei decizii

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat la Digi24 că scenariul principal pe care îl susține este menținerea actualei scheme de plafonare. Acesta consideră că măsura a protejat consumatorii și a menținut prețuri competitive la nivel european.

„Nu există o chestiune de a ne hotărî noi, ci de a asigura cele mai bune condiții pentru facturile românilor. Aprobarea bugetului a durat puțin mai mult, dar săptămâna aceasta, maxim săptămâna viitoare, vom avea o discuție finală și o decizie. Scenariul de bază asupra căruia insist este continuarea acestei scheme, care a asigurat prețuri corecte pentru români, dar și competitive la nivel european: al patrulea cel mai ieftin gaz, al cincilea cel mai ieftin curent. Acestea sunt prețuri care i-au ajutat pe români. De asemenea, această schemă a asigurat și o predictibilitate de la o lună la alta. De când sunt ministru, se asigură aceste praguri de consum." a declarat Burduja.

În absența unei decizii clare, experții în energie avertizează că, de la 1 aprilie, facturile ar putea crește semnificativ, în unele cazuri chiar dublându-se sau triplându-se.

Pericolul scumpirilor: realitate sau speculație?

Întrebat despre posibilele scumpiri, Burduja a explicat că anumite oferte cu prețuri ridicate, precum cele de 8,38 lei/kWh, provin de la furnizori care nu doresc să-și păstreze clienții. Ministrul recomandă consumatorilor să fie atenți la ofertele disponibile pe site-ul ANRE și să își schimbe furnizorul dacă primesc prețuri nejustificat de mari.

„Schimbarea furnizorului în România este un lucru foarte facil, durează foarte puțin, se face online. Nu ne ține nimeni prizonieri într-un contract. Dacă un român primește o asemenea ofertă, sugestia mea este să intre pe site-ul ANRE de urgență și să își schimbe furnizorul." a subliniat ministrul.

Burduja a exclus posibilitatea unei creșteri explozive a prețurilor, dar a recunoscut că anumite categorii de consumatori ar putea resimți scumpiri moderate.

"Dacă vorbim de românii care deja plătesc 1,3 lei/kWh la energie electrică, nu mă aștept să crească facturile, ba chiar pe anumite oferte s-ar putea să se ieftinească. În schimb, pentru cei care plătesc cel mai mic prag, 0,68 lei/kWh, este posibil să vedem anumite creșteri, dar vorbim de sume de aproximativ 17-20 de lei pe lună.”

Există bani pentru continuarea plafonării?

Unul dintre principalele obstacole în prelungirea plafonării îl reprezintă bugetul disponibil. Ministrul Finanțelor a atras atenția că fondurile sunt limitate, însă Burduja susține că există resurse suficiente pentru a menține măsura cel puțin pentru o perioadă.

„Noi am primit în buget 1,5 miliarde de lei, iar Ministerul Muncii, la fel. Deci pornim anul cu 3 miliarde de lei, bani care vor asigura plata unor datorii pe care statul român le are la furnizori. Suntem mai bine decât am început anul trecut." a precizat ministrul Energiei.

Decizia finală privind plafonarea prețurilor la energie urmează să fie luată în zilele următoare. În timp ce Guvernul caută soluții pentru protejarea consumatorilor, românii sunt sfătuiți să analizeze ofertele disponibile și să își aleagă furnizorul cu atenție pentru a evita eventualele scumpiri.

