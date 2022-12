Cristian Diaconescu, ministru de externe al României la momentul aderării la NATO, spune că România nu mai are acum decât o singură cale în consiliul JAI, dar că putea lua alte măsuri înainte de acest moment.

"Din câte am înţeles, în aceste zile Viena a avut presiuni foarte mari din Franţa, din Germania, miniştrii de interne s-au exprimat clar în ceea ce priveşte aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei. Ceva este paradoxal. Blocaje în ultimul moment am mai văzut, dar o încăpăţânare de acest gen este ciudată.

Aici este şi o responsabilitate a instituţiilor româneşti. Dacă ştiai că există, sau ar fi trebuit să ştii, că o negociere nu are şanse de câştig în orice plan, eşti atent să o anunţi public şi pe urmă să o pui pe agendă. În momentul ăsta, singura cale este mersul până la capăt. Care va fi capătul ăla, depinde de masa critică dinăuntru (n.r. din JAI).

Acum nu mai avem, practic, ce să negociem cu Austria. Problema este legată de ceilalţi, care pare că sunt în favoarea accederii României în Schengen. Ei îţi crează un proiect pe care îl agrează şi cu tine, şi cu cealaltă parte", a declarat Cristian Diaconescu la DC NEWS TV.

"Dacă se amână sine die, premiza este că am fost respinşi"

"Se discută şi s-a discutat ideea de a nu se lua azi decizia categorică. Dar, la nişte intervale de timp, să aibă loc, în etape accederea la acordul Schengen. Problema este că dacă adaugi condiţionalităţi, este clar o non-decizie. Dacă nu pui condiţii şi stabileşti date exacte, că de la 1 martie sau de când o fi România intră în Schengen, e bine. Până atunci, rezolvăm problemele, aducem Frontex-ul pe Dunăre, cum e normal, se fac preparativele instituţional, totul e în regulă.

Trebuie un acord politic acum. Dacă amânăm sine die, se consideră că am fost respinşi, clar!", a mai spus Cristian Diaconescu.

România, în faţa votului din Consiliul JAI. Şerban Nicolae: Dacă Austria îşi impune veto-ul, nu e singură

Austria își menține votul împotriva aderării României la Schengen, după cum a reafirmat ministrul austriac de Interne, astăzi, înainte de Consiliul JAI. Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a analizat împreună cu politicianul Şerban Nicolae informaţia momentului.

Şerban Nicolae: Dacă se acceptă ca Austria să-şi impună veto-ul, din punctul meu de vedere este clar că Austria nu e singura. Nu ne iubeşte nimeni dacă noi nu ne iubim! Ei pot să ne respecte. Dar n-o să moară nimeni de dragul României. Aşa... situaţii ca Franţa în vremea lui Napoleaon al III-lea sau pe vremea Generalului Berthelot tot apar în istorie.

Răzvan Dumitrescu a intervenit: Iubirea aia zugrăvită în manualele de istorie pentru mase avea în spate nişte interese foarte concrete.

Şerban Nicolae: Dar aveam o clasă politică, la vremea respectivă, convergentă în ceea ce priveşte interesul naţional. Speculau o oportunitate. Nu s-a gândit nimeni ce înseamnă să alegi acelaşi domnitor...

Răzvan Dumitrescu a simţit nevoia să fie ironic: Nu ziceţi de două ori, că unii fac scenarii pentru 2024!

Şerban Nicolae: Înseamnă că n-au citit istoria! Specularea unor oportunităţi de acest gen nu este dată oricui. Spre exemplu, eu i-am spus omologului german că vom deschide frontierele. În obligaţiile pe care noi le aveam la vremea respectivă [1] se regăsea şi relocarea resurselor poliţieneşti (pentru că era nevoie să întărim frontiera cu Ucraina) dar exista şi vulnerabilitatea din sudul Basarabiei. Şi mai era frontiera cu Bulgaria şi Serbia, dacă Bulgaria va fi decuplată de România. Am propus şi decuplarea, am făcut anunţ public. Grecia este complet izolată de toate celelalte state Schengen şi este în Schengen! Ştiţi ce ne-ar ajuta foarte tare dacă n-am fi nişte oameni mulţumiţi cu o şapcă? Statele Unite. Pentru intrarea în Schengen oricât de surprinzător ar părea, în Europa, Statele Unite reprezintă un pol greu.

[1] În anul 2009, la propunerea PSD Şerban Nicolae a devenit secretar de stat, șeful Departamentului Schengen din Ministerul Administrației și Internelor, dându-și demisia odată cu toți membrii PSD din Guvern, la 1 octombrie, același an.

