România NU mai produce praf de pușcă, în lipsa materiei prime. Chirieac: ”Pare greu de crezut, dar importăm din Serbia”. Ministrul Economiei, anunț în DIRECT - VIDEO

"Stabilitatea economică şi asigurarea produselor agricole reprezintă o prioritate la nivelul Guvernului. De aceea, analizăm şi discutăm modalitatea în care acest conflict impactează. Trebuie să fim clari că România e exportatoare de produse agricole. Trebuie să spunem că România va rămâne exportator, asigurând şi necesarul ţării, pentru populaţie. Tot ce am văzut zilele trecute, criza uleiului, criza făinii albe, nu este generată de o lipsă în magazine. Acolo avem stocuri, nu sunt probleme.

În ceea ce priveşte viitorul agriculturii şi viitorul economiei din perspectiva procesării, pentru că ne interesează să avem produse naţionale pe masă, România îşi doreşte să dezvolte acest sector.

O bună parte din materiile prime de bază le aprovizionăm din altă parte, nu din România. Fenomenul nu e doar românesc. Am discutat cu miniştrii Economiei din alte ţări europene şi am văzut că Europa prefera ca pentru anumite materii prime să se aprovizioneze din China, Rusia, etc. Cred că e momentul să ne întoarcem la bază.

Vă dau un exemplu clar, pentru că vorbim şi de industria apărării. Aceasta e în subordinea ministerului Economiei. Pentru a produce pulberea de puşcă, ai nevoie de anumite produse de bază, care nu mai sunt disponibile în România", a punctat Florin Spătaru, ministrul Economiei, la "Sud, prin Sud-Est", de la DC NEWS TV.

"Spuneţi că România nu produce praf de puşcă, ci îl importă din Serbia"

Bogdan Chirieac a intervenit şi a explicat ce vrea să spună ministrul.

"Să spunem ascultătorilor noştri că în acest moment, pare greu de crezut, România nu produce praf de puşcă. Îl importăm din Serbia. Vă daţi seama cum am sta cu muniţia, dacă Doamne fereşte... La asta vă referiţi vizavi de o chestiune strategică, Serbia nefiind membru NATO sau UE. Deşi ne-am dori, cu siguranţă. Dar deocamdată nu sunt. Şi noi importăm pulbere de la ei, pentru că nu o producem", a replicat analistul politic.

"Nu o mai producem, o produceam înainte la Făgăraş. Acea unitate de producţie şi-a încetat activitatea în 2003-2004. Am spus că asta e una din priorităţile principale ale ministerului Economiei, să dezvoltăm o fabrică de pulbere pentru a genera materia primă pe întreg lanţul de producţie. Avem 3 sau 4 unităţi de producţie muniţie care au nevoie de materie primă. De asta industria chimică e importantă", a mai spus ministrul Economiei.

