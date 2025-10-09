România, exemplu pentru Grecia în introducerea taxei pe coletele din afara UE

Asociația Elenă a Comerțului Electronic (GR.EC.A) a adresat un apel urgent către autoritățile de la Atena pentru introducerea unei taxe naționale pe coletele mici provenite din afara Uniunii Europene.

R.EC.A a menționat Franța și România drept exemple de state membre care au făcut deja pași în această direcție.

Potrivit GR.EC.A, piața elenă este inundată de produse ieftine aduse prin platforme internaționale, multe dintre ele cu standarde de calitate îndoielnice. Situația duce la un cadru de concurență neloială, în condițiile în care companiile din afara UE nu sunt impozitate la fel ca firmele europene.

„Franța și România au introdus taxe naționale pe fiecare colet importat, pentru a-și proteja companiile. Grecia nu poate rămâne un simplu observator”, se arată în comunicatul organizației.

Asociația propune un tarif de 7 euro pentru fiecare colet din afara UE, fondurile urmând să fie folosite pentru digitalizarea și susținerea companiilor locale.

„Acțiunea imediată nu este o opțiune, ci o necesitate. Companiile grecești nu mai pot suporta costul inacțiunii. Solicităm Statului să adopte fără întârziere introducerea taxei naționale, pentru a:

proteja antreprenoriatul elen,

asigura concurența corectă,

pune bazele unui viitor economic solid și sustenabil.

Suntem convinși că instituirea taxei naționale va fi un pas decisiv pentru garantarea unui mediu comercial echitabil și va oferi afacerilor grecești răgazul necesar pentru a-și continua transformarea digitală”, a transmis Asociația Elenă a Comerțului Electronic.