€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Economie

 
Data publicării: 18:31 09 Oct 2025

România, exemplu pentru Grecia în introducerea taxei pe coletele din afara UE
Autor: Anca Murgoci

colete_66109600 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

România a fost dată drept exemplu în Grecia pentru taxa pe coletele din afara UE.

Asociația Elenă a Comerțului Electronic (GR.EC.A) a adresat un apel urgent către autoritățile de la Atena pentru introducerea unei taxe naționale pe coletele mici provenite din afara Uniunii Europene.

R.EC.A a menționat Franța și România drept exemple de state membre care au făcut deja pași în această direcție.

Potrivit GR.EC.A, piața elenă este inundată de produse ieftine aduse prin platforme internaționale, multe dintre ele cu standarde de calitate îndoielnice. Situația duce la un cadru de concurență neloială, în condițiile în care companiile din afara UE nu sunt impozitate la fel ca firmele europene.

„Franța și România au introdus taxe naționale pe fiecare colet importat, pentru a-și proteja companiile. Grecia nu poate rămâne un simplu observator”, se arată în comunicatul organizației.

Asociația propune un tarif de 7 euro pentru fiecare colet din afara UE, fondurile urmând să fie folosite pentru digitalizarea și susținerea companiilor locale.

„Acțiunea imediată nu este o opțiune, ci o necesitate. Companiile grecești nu mai pot suporta costul inacțiunii. Solicităm Statului să adopte fără întârziere introducerea taxei naționale, pentru a:

  • proteja antreprenoriatul elen,

  • asigura concurența corectă,

  • pune bazele unui viitor economic solid și sustenabil.

Suntem convinși că instituirea taxei naționale va fi un pas decisiv pentru garantarea unui mediu comercial echitabil și va oferi afacerilor grecești răgazul necesar pentru a-și continua transformarea digitală”, a transmis Asociația Elenă a Comerțului Electronic. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 37 minute
Congresul profesiei contabile din România: Viitorul profesiei, scris în limbajul inteligenței artificiale
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Trump spune că politica sa tarifară serveşte pentru "a aduce pace în lume"
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Ce spune Bolojan despre relația cu Grindeanu și Kelemen Hunor
Publicat acum 1 ora si 40 minute
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Secretul nemților pentru aer proaspăt în casă chiar și iarna
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 07 Oct 2025
Ciclonul Barbara, în România: COD ROȘU de ploi. Elena Mateescu, anunțuri de ultimă oră pentru români. „Evitați deplasările”
Publicat pe 07 Oct 2025
Lună Plină în Berbec. Patru zodii își pot schimba destinul
Publicat pe 07 Oct 2025
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat pe 07 Oct 2025
Ce urmează să apară la Praid în locul salinei: Soluția surprinzătoare care ar putea salva turismul
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close