România caută forță de muncă. Angajatorii merg până în Asia pentru sudori, croitori sau agronomi

Companiile din România se confruntă cu o lipsă acută de sudori, iar unele dintre ele sunt dispuse să organizeze recrutări direct în țări din Asia sau Africa, pentru a selecta angajații la fața locului, renunțând la metodele de recrutare de la distanță.

Cererea angajatorilor. Ce vizează în principal?

Această tendință se observă și în cazul altor meserii unde oferta de forță de muncă din România a scăzut semnificativ în ultimii ani, în ciuda cererii ridicate, cum ar fi cea de croitor sau agronom, conform experților menționați de termene.ro.

Cererea angajatorilor vizează în principal lucrători necalificați, însă există și solicitări pentru personal calificat, cum ar fi viitori lideri de echipă. „Pe sudură, prelucrare de metal, noi îi filmăm câteva minute ca să se vadă totuși cum se descurcă. Sunt companii mari care caută sudori, mai ales pe segmentul naval. Sudorii se găsesc destul de greu”, a explicat un specialist în recrutare, conform aceleiași surse.

Alte poziții căutate includ croitori, lucrători în domeniul curățeniei, îngrijitori la căminele de bătrâni, dar mai ales posturi în construcții, unde cererea este cea mai ridicată pentru toate tipurile de angajați. În paralel, experții semnalează o nevoie tot mai mare de persoane calificate, inclusiv cu studii superioare, pentru domenii precum agricultura,ingineri agronomi, sau retail.

O cerință frecventă

O cerință frecventă a angajatorilor este ca angajatul să dețină permis de conducere, inclusiv în cazul femeilor care se angajează ca bone. Această condiție poate reprezenta un obstacol pentru anumite țări asiatice, ale căror documente nu sunt recunoscute oficial în România. În schimb, lucrătorii din Pakistan au acte recunoscute, însă procesul poate dura mai mult, chiar și până la un an, comparativ cu aproximativ șase luni în alte situații.

Un contingent de 100.000 de lucrători străini noi

Pentru anul 2025, Guvernul României a aprobat un contingent de 100.000 de lucrători străini noi, menținând aceeași cifră pentru al treilea an consecutiv, în ciuda solicitărilor angajatorilor de a crește numărul de muncitori non-UE. Potrivit pieței, nevoia reală ar fi de aproximativ 250.000 de lucrători străini. La 12 decembrie 2024, erau active 146.387 de contracte de muncă pentru cetățeni din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European, dintre care 94.155 contracte noi, conform datelor oficiale, conform termene.ro.