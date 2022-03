Roman Abramovici, otrăvit cu o toxină în doză mică, doar pentru a-l speria. „Un avertisment de a nu trăda Kremlinul”

Investigatorul principal care a dezvăluit otrăvirea lui Roman Abramovici a spus că atacul chimic a fost un avertisment pentru miliardar și pentru alții să nu trădeze Kremlinul, scrie Daily Mail. Christo Grozev, investigatorul principal al Rusiei pentru site-ul de investigații Bellingcat, a declarat că oligarhul miliardar nu ar fi trebuit să moară după această otrăvire, care a afectat și doi negociatori ucraineni.



El a declarat pentru Times Radio: „Doza nu a fost suficient de mare pentru a-i ucide pe oricare dintre cei trei, ținta cea mai probabilă ar fi fost Abramovici. Și are un fel de sens. Vreau să spun, s-a oferit voluntar să joace acest rol de broker cinstit, dar alți oligarhi și-au declarat o anumită independență față de poziția Kremlinului și au criticat războiul. Așa că ar putea fi privit ca un semn de avertizare pentru ei să nu se alăture rândurilor celor care nu sunt de acord și să nu fie prea mult un broker onest.”

Roman Abramovici, ținta principală

O sursă apropiată de Volodymyr Zelensky a declarat pentru The Financial Times: „Oamenii au devenit total orbi... a doua zi. Nu am identificat substanța. Nu am idee cine a fost în spatele atacului, dar se pare că Roman a fost ținta principală".



Un altul a spus că „cu siguranță nu este Novichok”, adăugând: „Nu au putut afla cine a făcut-o – ucrainenii sau rușii”.



Oficiul pentru Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) a declarat că tentativa de otrăvire din timpul discuțiilor de pace de la Kiev din 3 martie a fost „foarte îngrijorătoare”.



Acesta a spus că Regatul Unit va „continua să asiste” prin punerea în aplicare a sancțiunilor dure regimului președintelui rus Vladimir Putin, precum și prin oferirea de sprijin defensiv și umanitar pentru a pune Ucraina „în cea mai puternică poziție de negociere posibilă”.

Un reprezentant al lui Abramovici a confirmat că oligarhul rus a suferit simptomele raportate după ce a mâncat ciocolată și a băut apă, dar a refuzat să ofere alte detalii. Reamintim că proprietarul Chelsea, precum și doi membri ai echipei ucrainene au avut simptome care au inclus ochi roșii, ochi dureroși care curg, precum și descuamarea feței și a mâinilor. Abramovici, care a acceptat să contribuie la negocierea încetării invaziei ruse a Ucrainei, „a rămas orb pentru câteva ore” și a fost tratat la un spital din Turcia, a declarat o sursă pentru The Guardian.

