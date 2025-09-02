Robert Cazanciuc, reales vicepreședinte al Senatului din partea PSD

"Reconfirmarea în funcția de vicepreședinte al Senatului, pentru care le mulțumesc colegilor din PSD, îmi dă atât responsabilitatea cât și energia pentru a duce la capăt ce am început, dar și să pornesc proiecte noi.

Voi face tot ce-mi stă în putere ca inițiativele ce au trecut cu succes de Senat să fie finalizate în același fel și la Camera Deputaților.

Le promit atât colegilor din Parlament și din partid, cât, mai ales, românilor, că, așa cum am demonstrat până acum, voi lucra pentru interesul și în folosul cetății", a anunțat senatorul Robert Cazanciuc.

Cine este Robert Cazanciuc

Cazanciuc s-a născut la 26 noiembrie 1971, la Ploieşti, este căsătorit şi are doi copii. Absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București și al Institutului Național al Magistraturii, Robert Cazanciuc are o carieră îndelungată în administrația publică și în justiție. În 2009 a absolvit Masterul de Securitate judiciară al Universității "Lucian Blaga" din Sibiu. Totodată, el a urmat cursuri de formare și vizite de studiu în Franța, Germania și Statele Unite ale Americii. Între 2013 și 2015 a fost ministru al Justiției, părăsind funcția odată cu demisia Guvernului Ponta, în urma tragediei de la Colectiv. Astfel, de-a lungul timpului acesta a deținut următoarele funcții: judecător, procuror, președinte al Senatului, ministrul al Justiției, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și procuror-șef.

Actualmente el este la al doilea mandat de senator și este și vicepreședinte al Senatului din 2020. În toamna anului trecut, a propus un proiect legislativ prin care Curtea Constituțională să nu mai aibă competența de a se pronunța asupra contestațiilor privind candidații la alegerile prezidențiale, o inițiativă apărută în contextul deciziei CCR de a invalida candidatura Dianei Șoșoacă.

Este, de asemenea, unul dintre inițiatorii Legii Anastasia, care prevede pedepse mai dure pentru șoferii care, sub influența alcoolului sau drogurilor, provoacă accidente mortal.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News