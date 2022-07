Rezultate admitere Medicină Tg. Mureș - Medicină 2022

Ca noutate pentru admiterea 2022, UMFST a primit avizul de autorizare provizorie pentru două noi programe de studii de licență: asistență medicală generală-extensia Bistrița: 50 locuri la buget și 50 locuri la taxă și Chimie tehnologică: 10 locuri la buget și 20 locuri la taxă.

Admiterea la programele de studii de licență de 5 sau 6 ani de la facultățile de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere. Notă finală de admitere se calculează ca medie ponderată din nota obținută la proba scrisă (90%) și media generală de la examenul de bacalaureat (10%). Concursul de admitere se va desfășura pe baza unor teste conținând 100 de întrebări cu răspunsuri multiple. Rezultatele vor fi afișate pe site-ul umfst.ro/admitere/admitere-2022.html

Serviciul Social Administrativ din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș informează candidaţii admişi în urma examenului/ concursului de admitere, sesiunea iulie 2022, cu domiciliul în afara municipiului Târgu Mureş şi zonele limitrofe, cu privire la depunerea cererilor de cazare în căminele studenţeşti, pentru anul universitar 2022-2023, exclusiv în Platforma de cazare online, în perioada 28.07.2022, ora 10:00 – 01.08.2022, ora 10:00, la adresa https://cazare.umfst.ro.

Locurile de cazare sunt limitate. Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a căminelor studenţeşti, repartizarea studenţilor din anul I, din cadrul tuturor specializărilor, se efectuează în funcţie de media obţinută la concursul de admitere şi cifra de şcolarizare aprobată de minister.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti a înregistrat anul acesta un nou record din perspectiva numărului de candidați înscriși la concursul de admitere care va avea loc duminică, 24 Iulie 2022.

Examenul de admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti s-a desfăşurat fără incidente care să creeze disconfort viitorilor studenţi, a afirmat, duminică, într-o conferinţă de presă, rectorul Viorel Jinga.



"Totul a mers fluent, au intrat la timp candidaţii şi nu a fost nicio problemă care să le creeze disconfort înainte de examen. (...) În acest an lucrurile s-au desfăşurat absolut normal", a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga.



El a precizat că şi la sesiunea de admitere din acest an concurenţa a fost mare, la examen înscriindu-se cu 70 de candidaţi mai mulţi decât anul trecut şi cu 171 mai mulţi faţă de anul precedent.



"În Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti concurenţa a fost, din nou, şi mai mare ca anul trecut, s-au înscris cu 70 de candidaţi mai mulţi decât anul trecut şi cu 171 faţă de anul anterior. La Medicină, pe cele 718 locuri s-au înscris 2.405 candidaţi; la Stomatologie, pe 250 de locuri s-au înscris 552 de candidaţi; concurenţă foarte mare şi la Asistenţă medicală, sunt aproape trei pe loc, ceea ce ne determină ca după ce vom avea evaluarea ARACIS din acest an să cerem creşterea numărului de locuri, pentru că e bine ca asistentele medicale să fie pregătite într-un mediu universitar", a spus rectorul UMF.



La Farmacie, concurenţa este în continuare mică, aşa cum a fost şi în 2021, şi acest domeniu ar trebui să aibă o popularizare mai mare, a adăugat el.



Examenul a constat într-un test grilă, cu 100 de întrebări, şi s-au păstrat problemele de Fizică şi Chimie.



"Am menţinut şi Fizica, şi Chimia, deşi alte universităţi din ţară au mai scos Fizica. Este foarte important ca acei viitori studenţi care au făcut Fizică şi chiar sunt olimpici - la nivel nu naţional, dar la nivel judeţean -, sunt foarte bine pregătiţi, şi am avut ulterior o evoluţie formidabilă la aceştia care au avut Fizică la admitere. Suntem conservatori, vom păstra atât Biologia, Fizica şi Chimia şi pentru admiterile de anul viitor", a mai declarat rectorul UMF.



Primii 50 de studenţi vor primi manuale gratuite.



"De asemenea, sunt 24 de olimpici care vor intra fără examen şi sunt 23 de candidaţi care au media 10 la bacalaureat şi cărora le urăm să obţină acelaşi 10 şi la acest examen de admitere", a arătat Jinga.



Taxa la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" va rămâne în continuare 15.000 de lei.



"Anul trecut am crescut taxa la 15.000 de lei, dar o păstrăm la 15.000 de lei. Am luat această sumă deoarece de la bugetul de stat primim pentru un student puţin mai mult, 15.500, deci este bine să fie apropiată taxa pe care o cerem studenţilor de ceea ce oferă alocaţia bugetară la Ministerul Educaţiei. (...) Este la Medicină şi la Stomatologie. La Farmacie este 10.000 de lei, iar FMAM, la acele secţii care au trei ani de studiu, este 8.000 de lei", a mai spus rectorul UMF.



Viorel Jinga a subliniat că banii din taxe vor fi folosiţi şi pentru renovarea şi dezvoltarea universităţii.



"Noi încercăm să investim acum şi în clădiri, stăm foarte prost la numărul mare de studenţi cu baza de clădiri. Am cumpărat de curând o clădire în centrul Capitalei pentru centrul de simulare, o clădire de cinci etaje, care este din 2004. De asemenea, încercăm să găsim şi alte săli pe care să le închiriem, deci avem bani pe care să-i investim. Facultatea de Medicină, Palatul Facultăţii, va fi renovat şi am luat un împrumut de 24 milioane de euro şi 24 de milioane trebuie să investim noi, alături de această sumă de la BEI, pentru clădirea Palatul Facultăţii şi pentru un centru de cercetare pe care-l facem în curtea facultăţii. Avem aprobat prin HG un institut de genomică, aşteptăm bani europeni, dar s-ar putea să fie nevoie să investim şi noi bani, deci încercăm să dezvoltăm baza materială, didactică şi atunci într-adevăr banii pe care-i primim din taxe ne ajută foarte mult", a explicat Jinga.



La finalul conferinţei de presă, directorul general al Romexpo, Mihai Costriş, a primit din partea rectorului UMF, Viorel Jinga, o diplomă de onoare.



'De trei ani organizăm la Romexpo examenul de admitere şi de doi ani rezidenţiatul', a mai spus Jinga.

Anunț contestații privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri

Contestațiile la Concursul de Admitere – Sesiunea Iulie 2022 – privind conținutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se depun online, prin intermediul platformei de înscriere ce poate fi accesată la următoarea adresă web: https://adm.umfcd.ro/examlogin/oui/index.html#, în ziua de 24 Iulie 2022, în intervalul orar 14.00 -16.00.

Grilele cu răspunsurile corecte vor fi afișate la avizierele facultăților și pe site-ul universității.

