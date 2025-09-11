Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță mobilizarea rezerviștilor din județele Sibiu și Mureș, în cadrul unui amplu exercițiu desfășurat între 15 și 19 septembrie.

Este vorba despre exercițiul de mobilizare MOBEX SB-MS-25, organizat în cooperare cu mai multe instituții ale statului. Acesta are ca obiectiv verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare, dar și testarea coeziunii dintre militarii activi și rezerviști. Ultimele activități similare au avut loc în aceste județe în 2012, iar la nivel național, cel mai recent exercițiu de mobilizare s-a desfășurat în mai 2025, în Teleorman, Giurgiu și Olt.

Precizările MApN

"În perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.



Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.



Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire.



În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel național având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale", transmite MApN într-un comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News